Ivonne Montero luce irreconocible: así se ve la vedette tras alertar a sus seguidores con parche quirúrgico en el ojo

Hace una semana, Ivonne Montero provocó polémica en redes sociales, donde publicó una serie de fotografías desde un hospital en las que se le ve llevando un parche quirúrgico en el ojo izquierdo, lo cual, posteriormente aclaró, se debió a un descuido ocasionado a un mal uso del líquido donde se colocan los lentes de contacto, pues a falta de esta solución salina, la vedette, vio como un sustituto rápido las gotas para ojos, sustancia en la que dejó por varios días sus lentes de contacto, sin imaginar las trágicas consecuencias que esto traería.

"Me olvidé que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve al rededor de una hora y cacho con ellos en los ojos, pero entonces me venía un ardor muy fuerte con ellos en los ojos, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis córneas, me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso, al final no aguantaba, me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión", relató Ivonne Montero.