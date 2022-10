Ivonne Montero habla de su "relación tóxica" con Laura Bozzo: "no mide sus palabras"

A pesar de la fama que tiene, el nombre de Ivonne Montero volvió a sonar muy fuerte después de que ingresó al reality show "La Casa de los Famosos" y posteriormente lo ganó siendo ella misma y sin utilizar estrategias como el resto de sus compañeros. Cabe destacar que hubo algunas celebridades que no tomó a bien su desespeño y victoria, una de ellas fue Laura Bozzo.

Desde que se confirmó la participación de la peruana, los televidentes supieron que el programa tendría mucha intríga y polémicas, pues es una mujer que ha estado en diversas ocasiones en el ojo del huracán... y no se equivocaron. Desde el principio llamó la atención porque no quería estar encerrada aunque tal parece que se trataba de una treta para ganar popularidad y evitar que la sacaran.

De estas cosas habló Ivonne Montero en entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, donde abrió su corazón revelando detalles de su vida que nadie conocía hasta este domingo como que fue vendedora de zapatos de una famosa tienda departamental. En ese momento la única fama que tenía se la debía a los comerciales en los que participaba.

Ivonne Montero vs "La Casa de los Famosos"

Uno de los temas obligados para platicar fue la experiencia de Ivonne Montero dentro de "La Casa de los Famosos", programa similar al Big Brother. En este caso, Yordi Rosado le preguntó a la también cantante que cómo logró sobrellevar las groserías que le hicieron Laura Bozzo y Daniella Navarro quienes la llamaron traidora de forma descarada tras permanecer en uno de los días de expulsión.

La actriz de 48 años de edad comentó que se dio cuenta de que las intenciones de ambas era sacarla de sus casillas para después maximizar su reacción o tergiversarla y llevar un mensaje equivocado de ella al público. Fue así como se volvió en toda una observadora y cayó en cuénta cómo era la presentadora con quien tuvo una relación "tóxica", pues un día la vanagloriaba y otro la insultaba y trataba de lo peor.

En un principio Ivonne Montero se dejó llevar al "tú por tú" y de ahí reflexionó si era lo que quería, pues no le gustan ese tipo de actitudes, además conocer sus reacciones cuando se molesta, algo que dijo no merecer. Incluso, le pidió sus compañeros, con los que se llevó bien, que dejaran de hablar de ella, pues está acostumbrada a que "todo el mundo le rinde pleitesía y ella a dominar y a controlar como si fueramos sus panelistas".

De igual manera, recordó que advirtió sobre Laura Bozzo, pues supo desde siempre que era la más estratega de todos y jugaría un juego con la finalidad de irlos eliminando poco a poco. "Yo entendí ese juego de ella que es excesivamente ofensiva, no mide sus palabras, pero al mismo tiempo sabe desdoblarse y pedir perdón y se lo crees", mencionó.

En cuanto al tema Daniella Navarro (en su cabeza) fue "no me vas a bajar a tu nivel. No voy a llegar ahí, perdón pero estoy muy encima de esto, porque ya estuve ahí", reveló. Sobre Lewis Mendoza y Nacho Casano recordó que la criticaron mucho a partir de que dijo que sería capaz de hacer cualquier cosa por su hija Antonella, incluso la acusaron de ser mitómana, estar de cama en cama, "puras difamaciones".

Al final del reality dijo que no volvió a hablar con ninguno de ellos y no tiene deseos de hacerlo, pero en caso de volverselos a encoentrar será educada una persona educada y adiós.

