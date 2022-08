“Cada quien cosechará lo sembrado”: Ivonne Montero confiesa si se lleva enemigos tras ganar LCDLF 2

Luego de coronarse como la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, Ivonne Montero se dio un tiempo para descansar y tratar de recuperar el tiempo perdido junto a su hija Antonella, sin embargo, la querida actriz hizo un espacio en su agenda para concederle una entrevista a El Heraldo de México en la cual habló de diferentes temas que giran en torno a su vida personal que han causado gran interés entre sus miles de seguidores, por lo que a continuación te contamos todo lo que nos dijo la también modelo.

Como bien se sabe, Ivonne Montero fue el centro de atención durante prácticamente todo el reality show de Telemundo pues fue víctima de bullying, complots y hasta se acusó a la producción de tener todo arreglado para que ganara, sin embargo, la actriz logró salir adelante gracias al apoyo del público y confesó si terminó su participación con nuevos amigos o si inauguró su lista de enemigos.

“Se pueden florecer algunas amistades, por ejemplo, con Julia Gama que se me acercó al final, me dijo palabras hermosas, Brenda Zambrano y Mayeli Alonso también se acercaron y me externaron todo su apoyo, mi querido Osvaldo Ríos que es amigo mío desde hace ya varios años y de enemigos pues no, recibí las disculpas de algunas de las personas que me las externaron, pero el pensar en hacer amistad con los que tuve conflictos definitivamente no, eso se quedará en la casa y cada quien cosechará lo sembrado, yo estoy en paz, estoy tranquila y estoy contenta”, señaló la también cantante.

Ivonne Montero pasó 91 días dentro de LCDLF. Foto: Especial

En otro momento de la entrevista, Ivonne Montero tomó con humor las versiones en las que se aseguraba que su triunfo estuvo arreglado y señaló que solo quiere quedarse con el inmenso cariño del público pues fue este elemento el que la hizo llegar a la victoria en “La Casa de los Famosos”.

Cabe mencionar que Ivonne Montero también aprovechó para mencionar que tras su experiencia en “La Casa de los Famosos”, por ahora, no tiene ganas de volver a participar en un reality de este tipo, aunque señaló que, de hacerlo, sería el rival a vencer gracias a su experiencia.

“Evidentemente no, pero dicen por ahí que lo que no te mata te hace más fuerte, creo que si entrara a un reality tendría una fortaleza mayor a la que entré a la casa, pero si me llegara ahora una nueva invitación diría que no, yo soy actriz, soy cantante y me iría más por mi carrera me encanta partirme el lomo en lo que sé hacer”, sentenció Montero, quien reiteró que utilizará los 200 mil dólares que ganó para las distintas cirugías y tratamientos médicos que requiere su hija Antonella.

Ivonne Montero destinará el dinero del premio en pro de la salud de su hija Antonella. Foto: Especial

En otros temas referentes a su carrera y vida personal, Ivonne Montero señaló que ya comenzó a planear diferentes sorpresas para los suscriptores de su página de contenido exclusivo a quien por obvias razones tuvo muy descuidados durante el tiempo que estuvo en el reality, sin embargo, aseguró que volverá más seductora que nunca para pelear por el título de “La Reina del VIP” con otras celebridades que también optaron por generar ingresos de esta forma como Aleida Núñez y Sugey Ábrego.

Para finalizar y a propósito del cuarto aniversario luctuoso de su ex esposo y padre de su hija, Fabio Melannito, la actriz de "El Tigre de Santa Julia" refirió que su homicidio “quedó como una cifra más” pues las autoridades capitalinas le dieron carpetazo sin que se pudiera señalar a algún responsable, además, la familia del ex integrante de “Uff!” ya no ejerció presión debido a que radican en Italia, asimismo, refirió que la familia del cantante asesinado en 2018 sigue teniendo contacto con ella y con su hija, quien realmente no ha sufrido mucho por la ausencia de su padre pues fue tajante al aseverar que “no le puedes quitar algo que nunca tuvo”, ya que la actriz tuvo que asumir el rol de madre soltera desde antes de que diera a luz en 2013.

