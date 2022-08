Ivonne Montero asegura que Laura Bozzo tiene “miseria humana” tras conocerla en “La Casa de los Famosos”

Ivonne Montero, la incuestionable ganadora de "La Casa de los Famosos 2", reveló lo que piensa de algunas de sus excompañeras del reality show quienes de manera constante la atacaron con tal de desacreditarla ante el público y a consecuencia generar su expulsión. Aunque ella es de una personalidad tranquila, en esta ocasión no se guardó nada.

La cantante recibió por varias semana agresiones constantes donde se buscaba dañar su reputación. Aunque las discusiones dentro del programa eran verdaderas batallas encarnizadas, cuando ella se defendía siempre lo hizo con diplomacia y tratando de olvidar el trago amargo apenas se limaban asperezas. Eso sí, siempre consciente de que todo el mundo tejía una estrategia.

¿Qué piensa Ivonne Montero de Laura Bozzo?

Ivonne Montero dijo estar sorprendida por la actitud de Laura Bozzo, una de las figuras mas polémicas de la televisión en México. Aseguró, de corazón, que nunca se imaginó que tuviera "pobreza de alma" y "miseria humana", debido a que es una persona agresiva e hiriente, pues no mide sus palabras.

"Yo toda las veces le recibía sus disculpas, porque así soy yo también, y me volvía a hablar y yo le volvía a hablar. Me pedía que la maquillara y yo con gusto la maquillaba y al momento que podía se me iba a la yugular nuevamente. Muy hiriente. Entendí cuál era su modus operandi, para mi resultó ser como una de las más estrategas justamente porque sabia que le funcionaba esto de atacar de hablar pestes frente a las cámaras, tratar de dominar al público...", mencionó la también actriz en entrevista para De Primera Mano.

En el caso de Daniella Navarro dijo que era una lucha de mujer a mujer y afirmó sentir que le tenía coraje hacia su persona. Sin embargo, explicó que tantos fueron los ataques que generaron lo opuesto a lo que se planeó: el público la fue arropando, quererla y escucharla. "Yo les pedía que me conocieran, mi historia, a mi hija. La gente me fue arropando y cobijando en su corazón", explicó.

Hay que recordar que en una de las eliminaciones Daniella y Laura no disimularon su molestia en contra de Ivonne Montero, pues además de amenazarla la tildaron de traidora. "Esto no se va a quedar así, señoras y señores. Vamos a ver quién será la primera persona que apuñale, la traidora", se le escucha decir a la peruana.

