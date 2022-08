Karely Ruiz pide que no pierdan el tiempo en ella y la dejen de criticar; asegura que ya no la aman

La fama y fortuna son, para muchas personas, algo que les gustaría alcanzar a costa de todo y en la actualidad, con el poder de las redes sociales, parece ser más sencillo de conseguir. La prueba está en todos los llamados influencers, quienes son igual de reconocidos que muchos artistas; uno de los casos más sonados es Karely Ruiz, quien puede presumir de ser la chica del momento.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, nunca ha olvidado sus precarios orígenes y en diversas ocasiones reveló que de niña tuvo que vender dulces para apoyar a la economía de su familia. De igual forma buscó convertirse en enfermera y aunque cursó algunos semestres le dio la espalda a la carrera cuando logró colarse a la televisión local, pues era la oportunidad perfecta para hacerse famosa.

Entre shows en algunos establecimientos y su aparición en "Es Show" (antes participó en "Mitad y mitad") se hizo conocida entre las personas de la zona regiomontana, pero todo cambio tras aceptar la invitación de Andrés García para aparecer en su canal de YouTube; sin embargo, un día después el actor cayó en el hospital y todos, en broma, la señalaron como responsable directa.

A partir de ese momento todo México supo quién era Karely Ruiz y sus redes sociales crecieron como la espuma. A pesar de que batalló con éstas, pues se las daban de baja a causa de varios reportes, no desistió y las mantuvo a flote con millones de seguidores. Cabe destacar que también son un medio de hacerse publicidad para sus cuentas de OnlyFans, donde es considerada la reina.

Karely Ruiz pide que dejen de perder el tiempo en ella

Durante varias entrevistas, Karely Ruiz afirmó que no todo es miel sobre hojuelas, pues aunque puede presumir de su fama y fortuna existen muchas personas que la atacan todo el tiempo. No obstante, aseguró que siempre hace caso omiso debido a que es una desgaste de energía innecesario responder.

Hasta hace poco todo iba bien, pero parece que "tanto va el cántaro al agua que termina por romperse" y ahora la joven de 21 años pidió un cese a las críticas a través de sus historias de Instagram. Les recordó a sus seguidores que no es perfecta y que antes de ser figura pública es "persona" como todos.

Karely Ruiz y Andrés García antes de que éste terminara en el hospital (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

"Primero me amaban y luego ya sacaron todo lo malo de mi. No soy perfecta. Antes de ser figura pública soy una persona como ustedes. Dejen de criticar y hagan dinero, no pierdan el tiempo en mi", escribió Karely Ruiz sobre una imagen donde se le puede ver un tanto afligida y con un sombreo rosa estilo RBD sobrepuesto con un filtro.

La influencer siempre mencionó que no se dedicará toda la vida a bailar y al OnlyFans, donde sube contenido elevado de tono, sino que buscará emprender en algunos negocios y hasta retomar la escuela, pero esta vez en la materia de Nutrición, pues la enfermería no fue lo suyo.

Karely Ruiz pidió que la dejaran de criticar (Foto: Captura de pantalla)

