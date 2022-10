Karely Ruiz estalla tras ser comparada con Mona: "¿tiene que ser 8 de marzo para estar unidas?"

Por lo regular Karely Ruiz es una mujer muy tranquila y amorosa, pero todo tiene un límite y el de ella parece que le llegó. Fue a través de sus historias de Instagram donde la joven de 21 años explotó en contra de aquellos quienes la compararon con la influencer Mona, después de que ésta se sometiera a un par de cirugías estéticas.

Resulta que la novia de Geros se lanzó a Colombia y aprovechó para aumentarse el busto y hacerse una lipoescultura. Fue en sus redes sociales donde presumió el resultado usando sólo un bikini rosa y sonriendo a la cámara. Sin embargo, muchos la compararon con la originaria de Monterrey, Nuevo León.

Apenas se enteró, Karely Ruiz no lo dudó más y desplegó una serie de mensajes para pedirle a los internautas que pararan de hacer este tipo de ejercicios, pues a su consideración todas las mujeres son hermosas, por lo que no hay motivo para señalar a una u otra. De igual forma, le aconsejó a todos ellos que hicieran algo de provecho, en especial a las mujeres, quienes al parecer fueron más las que hicieron la comparativa.

Mona se sometió a un par de cirugías estéticas (Foto: IG @monaygerosw)

¿Qué fue lo que dijo Karely Ruiz?

Sin pelos en la lengua, Karely Ruiz se dirigió a los internautas (en especial a las mujeres) por lanzar críticas todo el tiempo sobre el físico de los y las influencers. No obstante, salió en defensa de Mona y suya después de que las compararan por haberse sometido a cirugías estéticas para mejorar su apariencia.

A través de sus historias de Instagram escribió lo siguiente:

"Ya dejen de comparar a las mujeres. Que si una se ve mejor que otra YAAAAA. Todas están bellísimas. Mi Yeri se ve ¡uff! Mona se ve hermosa también, así que ya mejor hagan algo de provecho o trabajen para que se operen (ojo, las que quieran) y las que no, observen y cállense. Nadie teiene el derecho de criticar cuerpos ajenos y menos si no estás en una posición que digas tuuu 'wow estoy así para ponerme a criticas'. Ya es todo bye".

Karely Ruiz es una de las figuras más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

Pero las cosas no terminaron ahí, pues la sensación de OnlyFans siguió escribiendo del tema con severidad:

"Me compararon con Mona, pues es una mujer hermosa igual que todas. No veo la diferencia. Ustedes nada más buscan culquier cosa para andar en el arguende, pero no se fijan en su vida por andar perdiendo el tiempo acá con nosotras y lo peor es que es entre mujeres. ¿Dónde quedan sus marchas? Digo, ¿apoco tiene que ser sólo 8 de marzo para estar unidas? Cada vez vamos de mal en peor por gente así. Somos figuras públicas, pero detrás de eso somos personas y tenemos sentimientos".

Mensaje de Karely Ruiz (Foto: Captura de pantalla)

Y como toda acción tiene una reacción, Karely Ruiz supo que sus palabras podrían tener como consecuencia que la dejaran de seguir, algo que la tiene sin importancia, pues aseguró que esa es su manera de pensar y la defenderá siempre. En este caso, pidión a sus haters que no perdieran el tiempo, porque es el mismo que ellas utilizan para "forrarse de billetes".

