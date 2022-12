VIDEO | Tras causar preocupación en Instagram, Ivonne Montero confiesa cómo fue que se quemó las corneas: "Ya no tenía visión"

Hace algunas horas, Ivonne Montero alertó a sus fans al subir una serie de fotografías en las que se le aprecia con un parche quirúrgico en uno de sus ojos, mientras que el otro de sus globos oculares se ve francamente irritado, lo cual generó especulaciones entre los usuarios de Instagram, quienes inmediatamente comenzaron a cuestionar a la ganadora de "La Casa de los Famosos 2" acerca de su estado de salud, quien hasta el momento no se había manifestado al respecto.

No obstante, en entrevista con "De Primera Mano", la guapa vedette decidió romper el silencio y explicar qué fue lo que le sucedió y por qué no dio una explicación más extensa en redes sociales, donde únicamente escribió "Un descuido fatal familia.. Mándenme sus buenos deseos", agregando una serie de fotografías desde el hospital.

De acuerdo con lo expuesto por Ivonne Montero, todo empezó por un pequeño descuido, ya que ella siempre suele utilizar lentes de contacto para leer en su tiempo libre, para lo cual, suele llevar con ella un líquido que se utiliza para humectar este tipo de lentillas en su estuche, no obstante, durante una de sus giras, olvidó este líquido, por lo cual, se le hizo fácil humectar sus lentes con gotas para los ojos, sin imaginar que más tarde esto desencadenaría que perdiera la visión.

"Me olvidé que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve al rededor de una hora y cacho con ellos en los ojos, pero entonces me venía un ardor muy fuerte con ellos en los ojos, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis córneas, me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso, al final no aguantaba, me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión", relató Ivonne Montero.