Ivonne Montero enfrenta a Laura Bozzo en LCDLF2 y le advierte: "Con mi mamá no te metas" | VIDEO

La polémica en 'La Casa de los Famosos 2' no concluyó con la salida de 'La Mujer Escándalo', pues en el reality show aún continúan persistiendo los altercados entre los participantes, y en esta ocasión fueron Laura Bozzo e Ivonne Montero quienes protagonizaron una polémica discusión.

Tras la salida de Niurka Marcos de LCDLF2, muchos pensaron que los problemas cesarían en el programa de Telemundo, sin embargo, queda claro que aún quedan algunos participantes que no saben dejar la polémica atrás, tales como Laura Bozzo, quien recordemos, enfrentó una batalla legar en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto.

Aunque la persona contra quien se enfrentó fue nada más y nada menos que la polémica vedette mexicana que en meses recientes protagonizó un controversial pleito con Aleida Núñez.

Dicho conflicto se debió a que según Ivonne Montero, ella era quien estaba pensada para ser coronada como la 'Reina del Mariachi 2022', aunque al final fue Aleida Núñez quien se llevó el codiciado título.

Durante la preparación de una de las comidas de LCDLF2, Ivonne Montero tuvo un pleito con Laura Bozzo, quien terminó sacando a colación a la madre de la vedette.

Lo cual, sacó de quicio a Ivonne Montero, quien le aclaró a la peruana que con su mamá no se metiera, esto después de que ella le dijera ridícula a la 'señorita Laura' y esta a su vez le respondiera "ridícula tu mamá".

"No señora, con mi mamá no te metas ¡con mi mamá no te metes! ¿Cuál es el problema que tienes conmigo?" encaró enfurecida Ivonne Montero a Laura Bozzo.