VIDEO | ¿Niurka todavía sufre por Juan Vidal? "La mujer escándalo" habla de su ruptura: "A mí no se me va a olvidar él"

Durante las emisiones de "La Casa de los Famosos 2" fuimos testigos de diversas peleas, anécdotas y relaciones que se gestaron debido a la convivencia, tal y como ocurrió con el breve, pero intenso romance entre Juan Vidal y Niurka Marcos, quienes luego de salir del reality show continuaron con su relación por un par de meses, hasta que finalmente su amorío concluyo de una forma poco amistosa, cuestión que provocó que los reflectores nuevamente se centraran en "La Mujer Escándalo".

Pues así como en su momento apoyó a Juan Vidal en la disputa mediática que sostenía con su expareja Cynthia Klitbo, hubo un momento en el que la propia cubana comenzó a despotricar contra el que juró que era uno de sus grandes amores, sin imaginar lo malos términos en los que acabarían.

Lo cual motivó que en entrevista para "Sale el Sol", la excéntrica vedette confesara qué es lo que actualmente siente por el actor dominicano que incluso fue defendido por sus hijos ante los ataques de los usuarios de redes sociales y los medios de comunicación.

Así, al ser cuestionada acerca de si ya había superado a Juan Vidal, Niurka Marcos aseguró que a ella no se le iba a olvidar el actor, pero no por los buenos momentos, sino por lo arrepentida que estaba de esa relación, al grado de que cada vez que la recordaba le daban ganas de "meterle un bofetón" al exparticipante de LCDLF2.

"No puedo creer que una persona sea tan... ¿cómo decirlo? ¡Ignorante! (...) Creo que es un tonto que ha perdido muchas oportunidades valiosas en su vida", señaló sin miedos ni tapujos "La Mujer Escándalo".

Sin embargo, aclaró que ella no le compondría una canción a Juan Vidal, tal y como la que realizó Shakira en colaboración con Bizarrap para su expareja, Gerard Piqué, pues para empezar, a ella no le gusta imitar a nadie y está convencida de que no hay buenas segundas partes.

De hecho, Niurka aseguró que ella cantará gozosa el último tema musical de Shakira, aunque no precisamente en honor a Juan Vidal, ya que para ella él es un capítulo que ya concluyó en su vida. No obstante, está consciente de que la melodía de la colombiana es un himno a la deslealtad que merece ser entonado.

El romance de Niurka y Juan Vidal comenzó en LCDLF2

