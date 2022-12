Niurka exhibe a su hijo Emilio con penosa revelación: “He querido que se bañe conmigo desde entonces”

Niurka Marcos se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que compartió un video en el que exhibió a su hijo Emilio haciendo una penosa revelación, la cual, generó todo tipo de opiniones en redes sociales, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Todo este revuelo que originó Niurka fue gracias a un breve video que compartió a través de sus historias de Instagram en el que apareció teniendo una convivencia junto a sus seres queridos en plena Navidad, por lo que aprovechó tener a toda la familia reunida para bromear un poco y para ello utilizó como "conejillo de indias" a su hijo Emilio, a quien exhibió revelando que se dejó de bañar con la vedette hasta que cumplió nueve años y enseguida vino un comentario que ruborizó al también hijo de Juan Osorio.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pi%& pero no quiere” fueron las palabras que dijo Niurka mientras su hijo solamente se llevó las manos al rostro evidenciando la pena que lo hizo pasar su madre.

Tras el comentario de Niurka, Emilio Osorio tuvo que intervenir para pedirle a su progenitora que se detuviera y trató de desviar la atención deseándole a sus seguidores felices fiestas, sin embargo, esto solo hizo que estallaran las risas de las otras personas que estaban presentes.

“¡Mamá, por favor! Es Navidad, Feliz Año muchachos, bendiciones” fue la respuesta de Emilio Osorio mientras que Niurka estalló en carcajadas por haber puesto en evidencia a su hijo en redes sociales.

Pese a que el video de Niurka fue difundido a través de sus historias de Instagram, su grabación no tardó mucho tiempo en llegar a otras plataformas donde se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos tomaron el asunto con humor, otros más se lanzaron contra la vedette cubana a quien le adjudicaron calificativos como “corriente” y “vulgar”, sin embargo, la también modelo no respondió a ninguno de estos comentarios.

Niurka sostiene una muy buena relación con todos sus hijos. Foto: Especial

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Niurka muestra lo “pesada” que puede ser con sus hijos, sin embargo, la exparticipante de “La Casa de los Famosos” ha dejado ver que sostiene una excelente relación con todos sus herederos.

