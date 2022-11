Manelyk y Niruka se enfrentan en redes sociales y pleito se vuelve viral en TikTok

Manelik aseguró estar muy confundida con las declaraciones de Niurka. FOTO: Instagram

Manelik González y Niurka se enfrascaron esta semana en una discusión en redes sociales la cual trascendió debido a su intensidad y se volvió tendencia, todo comenzó luego que la actriz y bailarina criticara las técnicas de baile que implementan los participantes del reality de Televisa "Las Estrellas Bailan en Hoy" en donde la exparticipante de "Acapulco Shore" participa y se ha convertido en una de las favoritas.

Luego que las declaraciones de la también conocida como "Mujer Escándalo" se volvieran virales en internet, Manelik reaccionó sorprendida y aseguró encontrarse bastante confundida por los comentarios de la cubana, a quien describió como incongruente ya que "no tiene sentido lo que dice con lo que hace". Hay que recordar que recientemente "Mane" tuvo una caída durante uno de los ensayos de "Las Estrellas Bailan en Hoy" y tras el accidente Niurka Marcos reaccionó con un comentario que se volvió viral.

A partir de entonces el pleito entre ambas celebridades subió de tono y sus declaraciones fueron retomadas en un video publicado en TikTok, publicación que se ha vuelto viral y hasta el momento supera las 403 mil reproducciones. Fue el usuario de TikTok Gledison Reyes (@gleereyess) quien decidió publicar una recopilación de las declaraciones de las famosas en la red social china y en cuestión de horas de viralizaron en internet.

"Mane" asegura que Niurka es incongruente en sus declaraciones

En el video compartido en TikTok se puede observar una compilación de los momentos que han protagonizado Manelik y Niurka en su más reciente polémica e inicia con el comentario de la cubana en el que sugiere que la culpa de la caída de la exintegrante de "Acapulco Shore" fue de su pareja el bailarín.

Manelik recordó las veces anteriores en que Niurka la criticó. FOTO: Instagram

“Ese video es para todas esas personas ignorantes que tristemente existen en nuestra vida, técnicamente todas las chicas que han bailado en el programa de ‘Hoy’ han tenido que hacer cargadas muy difíciles e inclusive, Mane acaba de caerse del hombro de su compañero porque pierden el eje, el equilibrio y no (no es la culpa de) la bailarina, sino el bailarín”, declaró Niurka, para enseguida asegurar que las cargadas que incluyen en los bailes del reality son complicadas, por lo que hizo énfasis en que la responsabilidad recae en hombre.

“Si ustedes se dan cuenta, tanto Romina como las demás compañeras han hecho complicadas cargadas, el eje, el pilar, el centro, el equilibrio es el hombre”, se escucha decir a Niurka. Una vez que sus declaraciones llegaron a oídos de "Mane", la modelo no dudó en expresar su opinión y recordó los roces que previamente han tenido ambas celebridades.“Oigan, ¿vieron el video que subió Niurka? no entendí por qué hizo ese comentario, cada quién puede decir lo que se le dé su gana, pero... ¿por?”, expresó Mane en un video.

La exshore se enfrascó en una guerra de declaraciones con la cubana. FOTO: Instagram

Niruka no se queda callada y responde a Manelik

Momento en el que la influencer recordó las ocasiones anteriores en las que Niurka se había referido a ella de manera crítica, por lo que ahora con sus recientes comentarios se sentía confundida: “Primero dijo que no me conocía, luego que sólo era una vieja que cog** en televisión y ahora sale defendiéndome diciendo que no fue mi culpa, digo, perfecto. Vergu**a, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, me parece muy divertida y auténtica. Pero de repente no sé, no tiene mucho sentido lo que decimos con lo que hacemos”, comentó la exshore.

Una vez que Niurka se enteró de las declaraciones de Mane, fiel a su costumbre, la cubana decidió no quedarse callada y así contestó a la infuencer: “Manelyk, mira, le voy a dar sentido a lo que tú no se lo encuentras, cuando dije que no te conocía, no te conocía. Después alguien dijo que te hiciste famosa en ‘Acapulco Shore’, y que en ese show todo mundo cog** mucho”, declaró la actriz.

Y remató asegurando que le gustó verla bailar en el reality de Televisa: “Ya después te ubiqué en ‘Hoy’ haciendo más de lo que hacías en ‘Acapulco Shore’: bailando y te vi más bailando, por cierto, me gustó. Así soy, cuando no te conozco digo que no te conozco, cuando te conozco digo que te conozco. Entonces, ¿ya encontraste el sentido, mamacita? es fácil”, finalizó la bailarina.

