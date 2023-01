Mujer escándalo: 3 figuras a las que Niurka humilló de manera pública

La popular vedette, cantante, bailarina y actriz de origen cubano es una popular figura dentro de la farándula mexicana, pues ha encontrado un espacio en la cultura televisiva a nivel nacional, gracias a que proyectos en donde ha participado se han ganado el cariño de cientos de espectadores, además de tener una figura envidiable.

Niurka Marcos no es ajena a la polémica, todo lo contrario, pues la nacida en cuba ha tenido sus fuertes encontronazos con figuras de la farándula, lo cual le ha ganado el sobrenombre de "La mujer escándalo", sus múltiples peleas van desde discusiones en programas de televisión hasta duras críticas en redes sociales.

La más reciente polémica de "La mujer escándalo" se dio durante un programa de televisión, en donde una intensa discusión tuvo que ser interrumpida por los otros asistentes del foro, ya que poco a poco comenzaba a subir de tono del altercado, cosa inaceptable en una emisión en vivo.

Las controversias de Niurka

Han sido muchas las peleas que han convertido a Niurka Marcos en "La mujer escándalo", pero de entre todas las polémicas destacan tres, las cuales han sido entre la grafóloga Maryfer Centeno, la popular Cynthia Klitbo y el cantante Bad Bunny.

La pelea con Maryfer Centeno

La más reciente de pelea de Niurka fue con la grafóloga Maryfer Centeno, el problema se dio a raíz de una discusión en el programa "La Saga" en donde la actriz cubana confrontó de manera directa a la colaboradora del "programa Hoy", en un intercambio de fuertes palabras, donde quedó claro que no se pueden ver ni en pintura.

La controversia con Cynthia Klitbo

Niurka se vio envuelta en un extraño triángulo amoroso entre Cynthia Klitbo y el actor Juan Vidal, la situación pareció incomodar a la cubana, quien se lanzó con fuertes comentarios arremetiendo duramente contra Cynthia, llamándola "ardida" para después insultarla llamándola "tontita", después comentó que guardara silencio para no iniciar una "guerra" contra ella y defendió a capa y espada a Juan Vidal.

La pelea con Bad Bunny

La actriz de origen cubano no se aguantó las ganas de declarar sobre el incidente que Bad Bunny protagonizó con una de sus fanáticas después de aventar su celular al mar, pues Niurka asegura que, aunque él haya dicho hace tiempo que no quería que le pusieran un celular en el rostro, esa no es la manera de solucionar la situación, “esa no es la forma, la forma es el diálogo” comentó.

