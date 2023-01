Video: Niurka presume sus curvas en top y minifalda de cuero al estilo de su hija Romina

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Niurka al verla con un moderno look que le "robó" a su hija Romina y con el que una vez más demostró por qué es considerada como una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo. Además, no dudó en presumir su figura llena de curvas y torneada gracias al ejercicio, esta vez no con un coqueto bikini azul, sino con una minifalda con la que arrebató suspiros.

Y es que la "mujer escándalo" y Romina se sumaron al trend más viral del momento en TikTok, donde jóvenes visten a sus mamás como ellas, un reto con el que se ha demostrado que la edad no es impedimento para usar las mejores tendencias de la temporada ni las más juveniles. Aunque en los videos virales que circulan en la plataforma se observa a mujeres dejando atrás sus looks en jeans, playeras sencillas y tenis con los cuales mantener una imagen relajada e ideal para después de los 50, con esta idea se busca quitarles años de encima y sin duda, Niurka lo consiguió.

Niurka presumió sus curvas al olvidarse de las prendas holgadas. (Foto: TikTok @romimarcos)

Niurka eleva la temperatura con minifalda y tenis

A través de su cuenta oficial de TikTok, Romi compartió un video en el que transformó el look total white de su madre en uno aún más icónico con el negro y el cuero como grandes protagonistas con un revelador top y una minifalda, respectivamente. Por supuesto, el cambio dejó con la boca abierta a más de uno y los fans no dudaron en afirmar que el paso de los años no ha cobrado factura en la cubana, pues desde el 2004 sigue igual de hermosa y con una figura que cautiva a cualquiera.

En la grabación se observa a Niurka desfilar con la gran sonrisa que la caracteriza, primero luciendo uno de sus looks, mientras que en la siguiente toma se le ve imitando el estilo de su hija. Para ello apostó por una minifalda negra de cuero y con cierres en los laterales, combinada con un top de manga larga, pero que destaca por un escote en "V" y un largo que permite dejar al descubierto un abdomen de acero como el de la vedette.

Durante su pasarela, en la que la Aventurera no dudó en entrar en caracterización e incluso caminar como Romina, también lució una chamarra de gran tamaño, un sombrero de pescador y unos tenis, todo en color negro para mantener una imagen monocromática. Por supuesto, cada prenda resultó perfecta para resaltar cada una de las curvas de su cuerpo con forma de reloj de arena.

Así conquistó la red la vedette. (Foto: TikTok @romimarcos)

"Ya sabemos que cuando Romina esté más grande seguirá siendo guapa", "es como verla en uno de sus icónicos videos por ahí del 2004", "tremendo flow", "qué hermosa mamá tienes y le queda perfecta tu ropa", "la amo", "las dos son bellas", "a ella le queda cualquier estilo" y "mamá Niurka se pone lo que sea y sigue hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

