Adamari López impone moda con leggings de cuero

El invierno no da tregua y las bajas temperaturas obligan a que muchas amantes de la moda se alejen de escotes y vestidos para lucir las prendas más abrigadoras y las tendencias ideales para cautivar en esta temporada; sin embargo, todo lo anterior no implica perder el estilo. Pues tal y como lo demostró Adamari López en las últimas horas, siempre es posible presumir un outfit magnífico para no pasar frío y seguir luciendo icónica, incluso si se apuesta por la comodidad al lucir un par de leggings.

Y es que Adamari López sorprendió a sus millones de fans con una glamurosa y coqueta cátedra de moda en la que impuso los leggings de cuero como los ideales para robarse todas las miradas mientras se presume el mejor estilo. Además que se trata de la apuesta más icónica del invierno, en especial si esta prenda se combina con botas acolchadas, la guapa conductora demostró que la elegancia también se puede hacer presente al combinarlos de la forma correcta.

Para la ocasión la también actriz presumió un diseño de leggings de cuero ajustados y perfectos para resaltar unas piernas de infarto con las que presumió su nueva figura y es que hay que recordar que desde hace unos años ha sorprendido con una transformación en la que su pérdida de peso ha dado mucho de qué hablar. Por otro lado, demostró que este tipo de prenda se puede lucir en cualquier ocasión, incluyendo la oficina, si se sabe cómo crear la armonía ideal para una imagen sofisticada.

Tacones, tenis o botas son perfectas para este look. (Foto: IG @adamarilopez)

En esta ocasión, Adamari López combinó esta pieza que ya es un básico del guardarropa con un suéter crochet en color negro con el que mantuvo un look monocromático y elegante, sin perder de vista las tendencias del momento y una imagen muy glamurosa. Por supuesto, hay un par de trucos que no deben de pasar por alto como que los pantalones tienen que tener un tiro alto para favorecer a la figura, mientras que en la parte superior del cuerpo una prenda oversize es la ideal para conseguir el contraste perfecto de lo entallado en las piernas.

Al presumir su belleza, la también madre de familia demostró que los cuellos altos o también conocidos como "de tortuga" no pueden faltar en el clóset este invierno, pues le dan el toque final a todos los looks. Finalmente y a diferencia de otras ocasiones, la conductora no lució accesorios, pero para un factor sorpresa y con un toque de color, lució una manicura roja en uñas cortas con la que sin duda terminó de lucir como toda una fashionista.

De acuerdo con Adamari López, otro de sus grandes secretos para imponer moda es no sólo llevar los leggings más deseados de los últimos meses, sino también presumir que es una de las mujeres más hermosas con un maquillaje muy natural de sombras y labial nude; mientras que para su melena, demostró que unas ondas suaves son perfectas para lucir elegante y arreglada.

Adamari López no deja de imponer moda con sus looks. (Foto: IG @adamarilopez)

