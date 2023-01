Shannon de Lima, ex de Marc Anthony enciende la red con ajustado traje de baño

Shannon De Lima es una de las modelos latinoamericanas más importantes del mundo. La venezolana de 34 años recién cumplidos se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas a través de posteos que desafían los límites de restricción de Instagram. Además, tomó conocimiento por ser una de las ex esposas del cantante puertorriqueño Marc Anthony, de quien se divorció hace algunos años. En su última publicación, enamoró a todos luciendo un diminuto bikini con el que causó furor entre sus fans.

A Shannon De Lima se la conoce, entre otras cosas por sus romances con celebridades famosas, como lo fue el boxeador y ex campeón del mundo, Canelo Álvarez, quien fue el centro de la polémica por hacer criticado a Lionel Messi, con el ex futbolista colombiano James Rodríguez, quien hasta el momento sigue reaccionándole a publicaciones y su más reciente novio fue el actor Alejandro Speitzer, pero la relación no fue la esperada y se separaron a los pocos meses.

Todos los romances de Shannon De Lima. Fuente Instagram @shadelima

La modelo venezolana, que es famosa por haber sido la imagen de importantes marcas de maquillaje y también de revistas, se casó una sola vez en su vida. Fue con el cantante Marc Anthony a quien conoció grabando el videoclip ‘Flor Pálida’ en el año 2013. Luego, se confirmó que Shannon De Lima se casaría con el ex de JLo. Sin embargo, en 2017, decidieron divorciarse de común acuerdo bajo una cifra millonaria.

El diminuto traje de baño de Shannon De Lima

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, Shannon De Lima se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas del mundo. La ex de Marc Anthony posteó una foto celebrando su cumpleaños 34 y lo hizo luciendo un ajustado y diminuto bikini con el que se robó todas las miradas.

El traje de baño de Shannon De Lima. Fuente Instagram @shadelima

El mensaje que eligió Shannon De Lima para festejar una nueva fecha de natalicio: “Un añito más de vida. Gracias Dios, familia, amigos y a todos por sus mensajes de cumpleaños. Les deseo todo lo bonito y que este sea un año maravilloso para ustedes!!!

Los quiero”. Otro de los posteos que enamoró a todos fue el vestido transparente que eligió para darle la bienvenida al 2023.

El vestido transparente de Shannon De Lima. Fuente Instagram @shadelima

