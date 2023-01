Niurka critica el físico de Paty Navidad: “Era de las más bonitas, ¿qué le pasó?”

Mientras Patricia Navidad lucha por mantener su lugar en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, Niurka Marcos lanzó fuertes críticas contra el físico de la actriz al señalar que tenía algunos "kilos de más". Debido a ello, la vedette se convirtió en blanco de controversia, pues continuó con sus comentarios sin importar el padecimiento de la también conductora.

La vedette cubana tuvo una polémica participación en el reality show durante su segunda temporada, pues tras ser eliminada se lanzó contra la televisora y el programa al asegurar que existió una “campaña de desprestigio” en su contra. Además, en este lugar surgió el intenso romance que tuvo con Juan Vidal y que terminó entre dimes y diretes tan sólo unos meses después de su salida.

En conferencia de prensa retomada por "De primera mano", la llamada "Mujer escándalo" se lanzó contra Paty Navidad al criticar su físico: "Ay cómo ha engordado, ¿qué le pasó? a Paty tan bella, qué feo cuerpo tiene ahorita". Al instante una de las periodistas le hizo saber del padecimiento de la actriz, algo que no frenó sus comentarios negativos y continuó al asegurar que no era un "pretexto" para descuidar su figura.

“¿De qué? No, la fealdad no es una enfermedad es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida (...) Era de las más bonitas, Paty Navidad ¿por qué se abandonó mi amiga? ¿qué le pasó?", finalizó Niurka.

Paty Navidad responde a críticas

Esta no es la primera vez que la actriz es víctima de body shaming, pues en redes sociales recibió comentarios negativos sobre su figura en los que algunos internautas señalaron que lucía "pasada de peso". Por este motivo, Paty Navidad decidió romper el silencio y hablar más sobre el padecimiento por el que ha tenido dificultades para llegar a su peso ideal.

Navidad reconoció que tiene algunos "kilitos de más" y, en un encuentro con los medios, explicó que esto se debía en parte al tratamiento al que fue sometida cuando se contagió de Covid-19 y por el problema que tiene en la tiroides: "Las mujeres tenemos desordenes hormonales, yo vengo padeciendo desde hace algunos años el prolactinoma, no es un tumor maligno, es hormonal".

La reciente declaración de Niurka Marcos sobre Paty Navidad contrasta con el apoyo que le dio ante la polémica por sus comentarios sobre el coronavirus: “Es una reina, ¿por qué van a decir que Paty está loca o que está dañada de sus facultades mentales? Si yo la supero por mucho en las pende**** que digo y todavía no dicen que yo perdí mis facultades mentales”.

