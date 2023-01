Niurka habla sobre las falsas fotos íntimas de Ángela Aguilar: "No tiene que sentirse mal"

Nuevamente, la vedette y actriz de teatro, Niurka Marcos se robó todos los reflectores en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista con distintos medios de la farándula en la que habló sobre las falsas fotos íntimas de Ángela Aguilar que circularon en redes sociales.

Fue la semana pasada cuando los usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación a la hija de Pepe Aguilar después de la publicación de varias fotografías falsas con su rostro. Ante esta situación, la joven de 19 años compartió un comunicado desmintiendo que fueran verdaderas.

Ante sus millones de seguidores en las distintas plataformas digitales, la intérprete de "En realidad" y "Ahí donde me ven" informó que procederá legalmente y agradeció todo el cariño que le demostraron sus familiares y amigos en tan complicado momento.

Este lunes 23 de enero, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una breve entrevista con Niurka Marcos, quien sin guardarse nada habló frente a las cámaras de televisión sobre el reciente "escándalo" que involucró a Ángela Aguilar, una de las jóvenes más famosas en la actualidad.

Frente a las cámaras de televisión, la actriz de "Aventurera" aseguró que las personas que publicaron las imágenes falsas de Ángela Aguilar cometieron un delito. Dijo que la situación es muy "mala", pero celebró que la joven de 19 años haya salido a aclarar la situación.

"Lo veo muy mal. Cuando no la debes o no la temes sales y dices "no soy yo, lo editaron" y tienes la conciencia tranquila", apuntó.