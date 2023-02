Ivonne Montero rechaza reconciliarse con Laura Bozzo tras polémica en LCDLF2: “Me queda claro quién es”

Ivonne Montero resultó ganadora en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, aunque no fue fácil permanecer en la competencia debido a los fuertes enfrentamientos y los constantes ataques de otras celebridades. Entre ellos Laura Bozzo, a quien la actriz dijo no querer volver a ver y rechazó una reconciliación debido a la manera en que la presentadora se expresó de ella en más de una ocasión.

En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, la también cantante fue cuestionada sobre un acercamiento con la abogada peruana luego de la polémica que se generó en el reality show por los comentarios despectivos que realizó en su contra donde la tacho de “robar” maridos, manipuladora y de andar “de hombre en hombre”.

“No se merece ni medio comentarios hacia su persona. Me queda claro quién es y cuál es la dirección de sus palabras, cuál es su modo de ser, su grado de toxicidad. A mí la verdad me viene valiendo tres kilos de chistorra. Con ese afán tan mezquino de lastimar al de enfrente, habla mucho de las personas”, dijo la actriz.

Además, envió un mensaje con el que pide respeto a las mujeres y un alto a las críticas de lo que hacen su vida personal: “Estamos en el 2023, dejemos de señalar y de sacrificar tanto al género femenino, estamos en una época de libertad y reconocimiento a la parte femenina en todos los sentidos. Esta cuestión de señalar con frases clichés se vuelve de risa”.

Pleito con Laura Bozzo

La actriz de “El tigre de Santa Julia” señaló durante una entrevista para el ya mencionado programa de espectáculos que Laura Bozzo vio en sus constantes pleitos una estrategia, pues esto le permitió mantenerse en “La Casa de los Famosos” debido a la controversia que generaba para que el público siguiera votando por ella.

“Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, es miseria humana porque es una persona muy agresiva (…) Para mí resultó ser una de las más estrategas justamente porque sabía que le funcionaba esto de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros frente a las cámaras, al público”, añadió.

La presentadora, de 70 años, se lanzó contra Ivonne Montero en más de una ocasión junto a Daniela Navarro y otras famosas como Natalia Alcocer y Julia Gama. Aunque es la complicidad con Salvador Zerboni lo que impactó aún más a la actriz, pues a su salida del reality show supo cómo es que el actor se refería a ella aún cuando tuvieron un romance.

Al respecto indicó: “Le di su peso y valor a su amistad, al cariño que le tengo, al que hemos trabajado muchísimas veces juntos y siempre ha habido linda complicidad, y de repente ver cómo se expresaba de mí me resulta tan asqueante. Dejó de tener importancia, dejó de valer para mí y no me interesa en lo más mínimo recibir ni medio comentario de su parte”.

SIGUE LEYENDO:

La desconcertante situación que podría dejar a Laura Bozzo fuera de la televisión mexicana

Ivonne Montero revela las secuelas que le dejó quemarse las córnea

Ivonne Montero: ¿La hija de la vedette está a punto de entrar a cirugía? Esto es lo que sabemos