Ivonne Montero revela las secuelas que le dejó quemarse las corneas

Ivonne Montero recientemente reveló cuáles con las secuelas que le dejó su accidente en el que se quemó las corneas de los ojos. La actriz indicó que como era de esperarse el suceso dañó su vista, pero que se encuentra mucho mejor. La noticia preocupó a sus millones de seguidores, quienes quedaron impactados cuando ocurrió el hecho en el que por culpa de un descuido al utilizar sus lentes de contacto, la celebridad tuvo que ir al médico inmediatamente.

En diciembre, la actriz, de 48 años, compartió con sus seguidores en una foto en la que se veía desde el hospital con uno de sus ojos cubiertos con una gaza. "Un descuido fatal familia.. mándenme sus buenos deseos!!!", fue la frase que colocó en aquel momento la ganadora de "La Casa de los Famosos 2022", quien recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de sus más 1.2 millones de seguidores en Instagram y de sus amigos del medio artístico, como Mauricio Mancera, Magaly Chávez, Latin Lover e Iran Castillo, por mencionar a algunos.

Ivonne Montero habla de las secuelas de su accidente

A un mes del lamentable accidenta, la actriz habló al respecto y dijo que esto se debido a un descuido con sus lentes de contacto. Montero, destacó que a pesar de que lleva años utilizando pupilentes, esta vez los guardó en unas gotas para ojos, en lugar de la solución donde se conservan, lo que le trajo graves consecuencias, pues al colocárselos le quemaron las corneas y tuvo que ir al médico, para recibir atención y un tratamiento.

"Fue un descuido, la verdad es que yo tengo más de 25 años utilizando ese tipo de pupilentes o lentes de color, pero bueno ahí fue un descuido por ponerlos en una solución que no era adecuada para mantenerlos en el estuche", aseguró la actriz en un encuentro con la prensa a la salida de Televisa tras hacer un casting para una telenovela con José Alberto "El Güero" Castro. Asimismo, habló de las secuelas que le dejó este accidente, pues aseguró que afectó su vista lejana y la hizo muy sensible a la luz.

"Tuve una cierta alteración en mi visión lejana, cambio un poquito, o sea, sí está bien, pero sí notó que la luz está muy fuerte, los colores los siento más fuertes. De repente, cuando veo de cerca, antes tenía que usar lentes y ahora veo mejor. De lejos yo veía muy bien y se me borró tantito y de cerca que me hacía falta ya estoy viendo mejor, entonces es muy chistoso", relató Ivonne Montero, quien podría regresar a ala televisión próximamente.

