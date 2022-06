Laura Bozzo se disculpa con Ivonne Montero tras despotricar contra ella en LCDLF2 | VIDEO

Si hay un personaje que está dando mucho de qué hablar y está jugando como debe ser dentro de La casa de los famosos 2, ese personaje sin duda es Laura Bozzo.

La polémica conductora peruana, está haciendo lo que sabe hacer, inyectando intriga y buenos chismes, con un buen personaje en el papel de Laura aunque como persona a veces da un poco de flojera debido a que no le gusta interactuar en la convivencia física.

Sin embargo, basta que le prendan la mecha para soltar el bombazo, como ocurrió recientemente mientras platicaba con sus compañeras, entre gritos y sombrerazos arremetió contra Natalia Alcocer y sin deberla ni temerla Ivonne Montero salió muy raspada de ese encuentro.

La bailarina y actriz mexicana estaba tratando de llevar paz a la casa pero no contaba con que Laura Bozzo, estaba desatada y le gritó muy fuerte, callándola y pidiendo que no se metiera ya que el pleito no era con Montero e incluso la llamó “brincacamas”.

Se disculpa

Luego de ese episodio, Ivonne Montero quedó muy sentida con Laura y comenzó a ignorarla, sin embargo, en un momento de cordura, Bozzo se acercó con ella para justificar su actitud y ofrecer una disculpa, ante los ojos y oídos de Salvador Zerboni.

La peruana no se desdijo pero acabó por aceptar que fue una actitud que se le salió de las manos y por ende, hizo las paces con Montero, quien se portó amable con ella y finalmente firmaron la pipa de la paz.

"Escúchame, vamos a hacer un pacto de no agresión", dijo la peruana.

Ahora el público espera con ansia quien será la próxima o el próximo "gritoneado" por parte de la Bozzo, quien junto con Niurka están dando el espectáculo en esta segunda edición del reality de Telemundo.

