Producción de LCDLF2 lanza advertencia a Laura Bozzo tras fuertes insultos contra Ivonne Montero | VIDEO

Las cosas en 'La Casa de los Famosos 2' cada vez suben más de nivel, pues entre las peleas, los romances y los rumores, los participantes comienzan a dejar que su verdadero rostro emerja ante el ojo público, mismo que fue testigo del enfrentamiento entre Laura Bozzo e Ivonne Montero.

Pues aunque el conflicto original no era con la vedette, la peruana solo necesitó que Montero intentara calmarla para arremeter en contra de ella, denigrándola como mujer y descalificándola por tener una vida sexual plena.

"Y tú (Ivonne Montero) decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, el ir de cama en cama", señaló Laura Bozzo entre gritos.

Ante esto Ivonne Montero le respondió "no mi reina, tú a mí no me vas a decir qué tengo que hacer", lo cual solo hizo enfurecer más a la peruana, quien siguió vociferando en contra de la vedette.

Por su parte, Natalia Alcocer, quien era con quien originalmente estaba discutiendo Laura Bozzo, le dijo a la peruana que era una mujer de edad y que no pelearía con ella, lo cual hizo que la conductora saliera de sus casillas, tras lo cual despotricó contra Montero.

Por ello, Alcocer volvió a intervenir asegurando que Bozzo no tenía derecho de expresarse así de las mujeres que son mamás, por lo cual le llamó "desvariada".

Tras el encontrón entre las famosas, la producción de LCDLF2 lanzó una advertencia en la que dijo que no toleraría faltas de respeto ni discursos discriminatorios, lo cual los internautas interpretaron como una amenaza directa a lo vociferado por Laura Bozzo, quien durante la emisión del mensaje se mantuvo seria y con una expresión tendiente a la molestia.

"Ninguno de ustedes va a estar feliz de estar asociado a discursos discriminatorios, a discursos ofensivos, agresivos, descalificatorios o que atenten contra la dignidad de otra persona", se escuchó decir en LCFLF2.

Por su parte, Ivonne Montero no permitió que los comentarios de Laura Bozzo le afectaran e incluso bromeó con sus compañeros diciendo que ese día dormiría con Lewis, ya que según dicen "va de cama en cama".

Ante esto, los seguidores de la vedette se tomaron el tiempo para editarle mensajes y clips de apoyo a su ídola en los cuales aseguran que ella es "la verdadera reina del reality".

