VIDEO | Ivonne Montero confiesa que buscará pareja en 2023 y este es su plan para ligar

Con profunda reflexión, Ivonne Montero se plantó sincera para aceptar que en este momento de su vida, no está cercana a tener una relación de pareja. Por el contrario, la actriz admitió que vive una etapa donde el amor no ha tocado a su puerta y que se ve lejano el momento en que vuelva a estar con un hombre.

Todo lo anterior lo reveló con sinceridad, puesto que indicó que ha estado demasiado preocupada por la estabilidad de su hija por lo que se le han ido las ganas de estar con un hombre o dejarse conquistar. Esto llamó la atención, pero también la hizo darse cuenta que este año 2023 puede ponerse como meta el intentar darle entrada al amor.

Ivonne Montero no se ve con pareja

La actriz indicó que el 14 de febrero pasado celebró el amor con sus amistades y con su hija, con la familia y esa gente que le da felicidad. En este mismo sentido, no sabe si le ha ido mal en el amor, admitió que no le ha bajado la autoestima por no tener un hombre a lado.

Eso sí, indicó que se ve como una mujer valiosa y tiene bien equilibrado su amor propio, razón por la cual no sale con alguien.

Tiene un plan para conquistar

Este año 2023 se pondrá como meta salir y ampliar el círculo de amistades, de divertirse y tener una vida propia donde deje de lado a su faceta de mamá y profesional para solamente ser feliz.

Con esto, precisó que su plan será ir a algún bar con amigas o a cenar, algo donde pueda conocer personas nuevas.

