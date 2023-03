Así luce Santiago, el hijo se Sebastián Rulli y Cecilia Galliano a los 13 años

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli fueron una de las parejas favoritas de la farándula y tuvieron una relación durante cuatro años, tiempo en el que le dieron la bienvenida a su único hijo en común, Santiago, quien el pasado 15 de enero cumplió 13 años y no ha dejado de sorprender al público por el gran parecido que comparte con sus atractivos padres y lo mucho que ha crecido.

En una reciente entrevista, la actriz de “La desalmada” reveló que su hijo externó su deseo de seguir sus pasos en el mundo del espectáculo y mostró la gran relación madre e hijo que tienen. Un vínculo que el joven también comparte con su padre, el actor Sebastián Rulli y la pareja de éste, la actriz Angelique Boyer, esto pese a los conflictos que existieron en el pasado con la pareja.

Sebastián Rulli con su hijo Santiago. Foto: IG @santiagorulligalliano

Historia de los actores

Los actores se enamoraron en 2007 y comenzaron un intenso romance, algo que un año más tarde los llevó directo al altar con una íntima ceremonia de la que no revelaron más detalles. Durante varios años intentaron formar una familia y, para ello, Cecilia Galliano se sometió a tratamientos de fertilidad, pero tras perder un bebé decidieron terminar con la ilusión ya que el proceso también habría desgastado la relación.

Decididos a no continuar con el sueño de formar una familia, en 2010 la actriz dio a conocer que estaba embarazada. Al poco tiempo le dieron la bienvenida a su único hijo en común, Santiago, pero un año después del nacimiento anunciaron su separación.

Cecilia Galliano junto a su hijo Santiago. Foto: IG @ceci_galliano

Ninguno de los actores ha revelado detalles sobre los motivos por los que pusieron fin a su matrimonio, pero la actriz reveló en entrevista que fue el complicado divorcio lo que desgastó cualquier tipo de relación entre ellos, aunque se mantienen en contacto por su hijo: “Vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres”.

Hijos de los actores

Además de Santiago, la actriz argentina tiene una hija mayor llamada Valentina a quien tuvo a los 19 años fruto de su relación con el italiano Silvio Fornaro que es 12 años mayor que ella. Galliano vivió tres años en Italia por la relación con el padre de su primogénita, pero luego de ello volvió a México para continuar su sueño ante los reflectores.

El actor de "Teresa" tiene una relación con Angelique Boyer desde hace poco más de 10 años y han decidido no tener hijos; sin embargo, en redes sociales es posible ver que la actriz tiene una buena relación con Santiago, el hijo que tiene el histrión con Cecilia Galliano.

"Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices (...) Pero por lo mismo creo que es algo que no de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo tiempo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo que debe ser del instinto y que debe llegar en el momento correcto”, dijo Angelique Boyer sobre su decisión de no ser madre en entrevista para "Mamás latinas".

