Cecilia Galliano revela que de ser cantante también le hubiera compuesto una canción a Sebastián Rulli para “facturar”

Cecilia Galliano se sumó al elenco de la obra "Marido Perfecto", donde comparte escenario con Margarita Gralia, Rodrigo Murray y Jesús Ochoa, entre otros no menos importantes. Durante una rueda de prensa ninguno de los histriones se escapó de las preguntas relacionadas con el matrimonio, en especial las damas. En el caso de la joven argentina indicó que ella aún no ha tenido una pareja que destaque por su perfección y ni cree tenerlo, pues "no existe".

Con la seriedad que la caracteriza aseguró que no cree en el matrimonio, dando a entender que su experiencia a lado de Sebastián Rulli no fue la mejor, pues nunca se vio de niña vestida de blanco y llegando al altar como a muchas mujeres les ocurre. Sin embargo, respondió que se casó por allá del 2007 porque era una joven inexperta.

Sin pelos en la lengua, Cecilia Galliano no tuvo problema en afirmar que, en caso de haber sido cantante, también le hubiera compuesto una canción a su expareja para "facturar" al igual que lo hizo Shakira con su éxito mundial "Music Sessions #53" inspirada en el rompimiento con el exjugador de futbol Gerard Piqué. El comentario lo hizo tras recordar que tuvo una disputa legal con su ex por una camioneta.

Sobre el anillo de compromiso que Sebastián Rulli le dio aceptó que se quedó con él y nunca se lo devolvió: "Los anillos son míos. Esos los tengo y los llevo puestos. El anillo lo guardé y en algún momento cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo voy a dar a mi nuera", mencionó en un acto tradicionalista. Aunque no dio detalles de su vida sentimental actual, señaló que aunque está soltera no está sola, pues existe una persona que la quiere.

¿Qué pasó entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli?

En medio del proceso de divorcio, tras cuatro años de relación, Sebastián Rulli vendió una camioneta que Cecilia Galliano le regaló bajo el argumento de que ella le había endosado la factura. Este hecho propició que sostuvieran una batalla legal por el vehículo que duró cerca de tres años. El hecho manchó una de las historias de amor que más habían emocionado a los televidentes mexicanos.

El desenlace de la historia concluyó con la devolución de la camioneta a la argentina. Para ella, el haber ganado no significó un triunfo, sino el recuperar la paz. En este sentido mencionó que siempre ha sido una mujer trabajadora y "una camioneta no hace la diferencia, humillar mi nombre, no tenía caso", señaló en a mediados del 2015.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tuvieron un hijo, Santiago (Foto: Especial)

SIGUE LEYENDO:

Manelyk González se convierte con un entallado vestido azul en una modelo de los años 50

VIDEO | Esta fue la sensual lencería que usó Issa Vegas en San Valentín, ideal para revivir la llama del amor

Muere Raquel Welch, diva de la Época de Oro de Hollywood, a los 82 años