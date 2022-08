Cecilia Galliano presume a su hijo Santiago, es el clon de Sebastián Rulli | VIDEO

Cecilia Galliano sorprendió a sus seguidores al presumir a su hijo Santiago, quien llamó la atención debido a su parecido con su papá Sebastián Rulli. El joven cada vez aparece más ante las cámaras, pues acompaña a su madre a todos los eventos a los que asiste, por ello fue captado por la prensa.

A pesar de que la actriz y modelo argentina por muchos años trató de alejar a su hijo del mundo del espectáculo, poco a poco ha comenzado a destacar, ya que siempre está con ella. El adolescente de 12 años, tiene diversos rasgos de sus papás, sin embargo, muchos fans aseguran que se parece al protagonista de "Los ricos también lloran" y "Vencer el pasado".

Así luce el hijo de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli

La ex presentadora de "Sabadazo" llegó a la obra "Muzzy Kal" acompañada de su hijo, y fue ahí en donde confesó por que decidió mostrarlo a los medios de comunicación. De forma cómica, indicó que a su corta edad, Santiago, ya mide 1.86 metros, por lo que les es complicado esconderlo, sin embargo, aseguró que le gusta que la acompañé a los eventos.

Foto: IG @ceci_galliano

"Mi cachorro ya no es tan baby, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos (a los eventos). Me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven", dijo entre risas la también conductora, quien tuvo una relación con el galán de televisión por varios años.

Los periodistas aprovecharon para hacerle algunas preguntas al primogénito de la ex pareja, quien indicó que uno de sus pasatiempos favoritos es estar con Cecilia Galliano, quien se ha convertido en una amiga para él. “Me gusta (acompañar a mi mamá), hacer blogs con mi mamá, cosas así", indicó.

En tanto, en redes sociales la presencia del hijo de Ceci, como le dicen sus fanáticos, no pasó desapercibida, por lo que muchos pudieron notar el parecido que tiene con Rulli, pues además de poseer rasgos físicos de la estrella de televisión también tiene muchas gestos idénticos a los de él. “Igual de guapo que su papá”, “Tiene la cara de Sebastián Rulli, si quiere ser artista podría ser protagonista de novelas” y “Es igualito a Sebastián”, son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli mantuvieron una relación durante casi una década y en 2008 decidieron casarse por lo civil, en 2010 le dieron bienvenida a Santiago, sin embargo, aunque parecía que estaban en su mejor momento como pareja, a los pocos meses después del nacimiento de su hijo, se separaron y en 2011 anunciaron su divorcio.

