Cecilia Galliano explota contra Sebastián Rulli por haber manchado su relación

La relación entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli concluyó en malos términos y gran parte de esto fue gracias a un asunto legal en el que se vio involucrada una camioneta de lujo, el pleito duró seis años, pero es la actriz quien considera que estas acciones fueron determinantes para que se arruinará completamente la relación que tuvieron.

La pareja contrajo nupcias en 2007 y juntos tuvieron un hijo, aunque todo parecía marchar bien, fue en 2011 cuando comenzaron el proceso de divorcio el cual fue largo y nada fácil.

¿Qué dijo Cecilia sobre su exmarido?

Al haber pasado por un proceso largo y difícil en el que hubo demandas de por medio, la argentina reveló que dichos problemas legales mancharon la historia de amor que tuvieron, así como la buena relación como padres divorciados que pudieron tener.

Asimismo, la conductora agregó que la única comunicación que existe actualmente entre ellos es gracias a su hijo: "Nos llevamos por mi hijo, ¿fue respuesta o no?" dijo Galliano en una entrevista.

Tras el divorcio, se arruinó toda posibilidad de conservar un buen recuerdo de lo que fueron debido a la demanda que Rulli interpuso contra la conductora, por lo que externó su sentir al respecto: “Después (del divorcio) vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres".

Sin embargo, la argentina ha dicho en algunas ocasiones que le desea felicidad al actor a pesar de que se quedó con todo, incluyendo con la casa como consecuencia de un divorcio que duró dos años: "Yo lo único que le deseo es que por favor sea feliz, porque si él el feliz, me va a dejar a mi ser feliz también" concluyó.

La expareja mantuvo una relación de diez años y fue en 2008 cuando optaron casarse por lo civil, pero fue en 2011 cuando hicieron pública su ruptura para más adelante hacer oficial el divorcio.

