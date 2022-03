¡Hay pleito! Cecilia Galliano se lanza contra Mariazel en “Me Caigo de Risa” y le dice 'perrita' | VIDEO

"Me Caigo de Risa" es uno de los programas favoritos de la pantalla chica con grandes invitados, sin embargo, durante una de las competencias este lunes se vivió un momento de tensión entre Cecilia Galliano y Mariazel luego de que la actriz argentina perdiera un duelo de baile.

Marizael se ha colocado como una de las grandes ganadoras del reality show liderado por Faisy, pero durante el programa de este lunes se negó a aceptar el triunfo debido a la actitud de Cecilia Galliano que fue calificada como "problemática" por los fanáticos en redes sociales.

La actriz argentina fue la invitada de este lunes en "Me Caigo de Risa", pero durante el segmento "Paso a Pasito" estalló contra Mariazel debido a que hizo un paso de baile que después se negó a hacer argumentando que no podía porque era más alta: "Ella está aprovechando, es una ojeta para pelear en competencia, para no decirle perrita”.

Cecilia Galliano arremete contra Mariazel. Foto: Facebook @MeCaigoDeRisaOF

Mariazel se mostró confundida en todo momento, aunque no dudó en apoyar a Cecilia Galliano para que intentara el paso de baile ayudada de sus compañeros que de inmediato la levantaron de los pies para que continuará la competencia, pero no fue así.

Llueven críticas contra Cecilia Galliano

El momento de tensión con Cecilia Galliano la llevó a ser blanco de fuertes críticas en redes sociales, donde algunos internautas la calificaron como “problemática” y otros aseguraron que es una “mala perdedora”.

Aunque Mariazel se dijo dispuesta a cambiar el paso de baile, la actriz continuó en conflicto e insistió en hacerlo señalando a la presentadora en el rostro mientras la llamaba tramposa.

“Falta mucho de programa, cariño”, dijo Cecilia Galliano mientras se acercó desafiante señalando a Mariazel quien se negó a ser nombrada ganadora debido al temor que le provocó la actitud de la actriz.

“Pésima actitud”, “La peor invitada que han tenido. Siempre es lo mismo con ella” y “Tal parece que no sabe lo que es un juego y divertirse todo lo toma personal”, fueron algunos de los comentarios contra Cecilia Galliano.

