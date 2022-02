Mariazel: la vez que rompió su pantalón EN VIVO en "Me Caigo de Risa" | VIDEO

Mariazel Olle Casals, conductora y actriz, es parte del elenco del programa “Me caigo de Risa”, que se transmite por el Canal 5. Durante la temporada 7, la conductora sufrió un accidente durante su participación en el juego llamado Paso a Pasito, ya que se le rompió su pantalón mientras realizaba un paso de baile.

Dicho concurso consiste en ir realizando la secuencia de pasos de baile que van añadiendo cada uno de los participantes, quien se equivoque queda eliminado.

El resto de los participantes ya habían sido eliminados y solo quedaban Marizel y Albertano en el escenario. Le pusieron la nueva pista de la canción y la conductora al realizar uno de los movimientos, que consistió en hacer una sentadilla y fue cuando el pantalón se le rompió. Cabe señalar que los hechos se registraron en febrero de 2021.

Por lo que corrió rápidamente a sentarse en el sillón ante en incidente y sus compañeros empezaron a reírse ante el inesperado momento, posteriormente, le ayudaron a cubrirse.

Mariazel logró salir del foro cubierta con una sudadera que le prestaron, aunque la también actriz mostró para las redes sociales del programa lo que había sucedido.

“Fui la más sorprendida por maldosa. Hay un detalle que quizá no muchos notaron, Albertano me dice que tenía un hoyito en el pantalón y que tuviera cuidado con los pasos. A mi se me hizo muy gracioso y porque tengo la confianza con Albertano, de decir que no haría ciertos pasos, entonces, en el primer paso que hago es una sentadilla para que se le rompiera el pantalón a Albertano, jamás me pasó por la cabeza que me podía suceder a mí”, contó la conductora en un entrevista.

Asimismo, confesó que es el momento más bochornoso que ha vivido en un programa de televisión, pero parece que hizo feliz a millones de personas, "a costa de mi dignidad, no importa. Que se sigan divirtiendo".

