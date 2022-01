Cecilia Galiano admite infidelidad a Mark Tacher, así fue el incómodo momento: VIDEO

Cecilia Galiano y Mark Tacher fueron una de las parejas más mediáticas y sólidas de la industria del entretenimiento entre el 2011 y el 2014, incluso, el afamado actor ya le había entregado el anillo de compromiso a la conductora, pero terminaron su relación de forma inesperada, pero ahora, a más de siete años de su ruptura, salió a la luz que su separación pudo haberse debido a que hubo un tercero en discordia ya que la también actriz admitió haberle sido infiel al actor.

La polémica revelación de Cecilia Galiano ocurrió durante un video que fue publicado en su canal oficial de YouTube en el cual realizó el “Tag del ex” por lo que tuvo como invitado a Mark Tacher, con quien habló sobre el tiempo que pasaron juntos y se tomaron el tiempo para responder algunas polémicas preguntas.

Durante la charla, Cecilia Galiano cuestionó a su ex pareja acerca de sus proyectos y sus planes a futuro, también recordaron algunos buenos momentos que pasaron cuando estuvieron juntos, además, ambos se llenaron de halagos al decirse cuáles eran las cosas que extrañaba uno del otro y fue en la recta final de la entrevista cuando las cosas comenzaron a subir de tono pues conductora cuestionó al actor directamente si pensaba que le había sido infiel cuando fueron pareja.

Cecilia Galiano y Mark Tacher estuvieron cerca de llegar al altar. Foto: Especial

Ante la pregunta, el actor de 44 años se mostró un tanto desconcertado y después de pensar su respuesta por algunos segundos, dijo “No, no sé, cómo lo voy a saber, si hubiera sabido que eras infiel… momento incómodo”.

Tras la respuesta de Mark Tacher, Cecilia Galiano sorprendió con su siguiente comentario, con el cual, prácticamente admitió que sí le había sido infiel al actor cuando fueron pareja. “Te voy a pedir que no hagas la misma pregunta para este lado, porque no te va a gustar la respuesta”, señaló.

Una vez que pasó este incómodo momento, el siguiente tema de conversación entre la ex pareja fueron los motivos por los que no llegaron al altar y fue aquí donde nuevamente Cecilia Galiano tomó la iniciativa y aseguró que no se convirtieron en marido y mujer por culpa del actor pues fue él quien le huyó al compromiso, además, aprovechó para bromear al decir que ella es la mujer que más lo ha soportado.

“Esposa no pude ser porque no me regalaste el papelito. Tiene más de una ex, pero yo siempre voy a llevar una corona porque soy la ex que más lo aguanté. Estás programado, al año y medio das el anillo, a los dos te quieres casar y a los dos y medio bye”, señaló Cecilia Galiano.

Respecto a este señalamiento, Mark Tacher no tuvo otra alternativa más que reconocer que no está hecho para el matrimonio y reiteró que el llegar al altar y tener hijos sigue sin estar dentro de su plan de vida.

“No estas hecho para eso y si no estás hecho para eso, uno tiene que entenderse y decir ‘no lo hagas, no sirvo para estar casado’. Nunca dije ‘me quiero casar y tener hijos’ en mi vida yo no lo dije y no me acuerdo”, sentenció.

Para finalizar, ambos reconocieron que si se diera la oportunidad de regresar lo harían pues consideran que con el paso del tiempo han madurado y podrían ofrecerse nuevas cosas para llevar su relación a buen puerto, sin embargo, el asunto no pasó a mayores y solo dejaron en claro que siguen teniendo una excelente relación pese a que su romance terminó hace ya varios años.

