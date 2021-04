Cecilia Galliano se enfrenta a sus miedos con atrevida foto que reta a sus seguidores

Si algo ha conquistado el corazón de miles de mexicanos es el carisma y belleza de la actriz argentina, Cecilia Galiano. Su calidez es algo que siempre ha reflejado a través de sus redes sociales y, en esta ocasión, ha decidido hacerlo con un emotivo mensaje que incita a todos a superar sus miedos.

Desde su llegado a México con tan solo 19 años, la ex conductora de Televisa supo cómo ganarse el afecto y admiración de los televidentes. No está de más mencionar que que además, después de 20 años, Galiano sigue luciendo irresistible, algo que hace imposible no seguir la pista de sus pasos.

Modela para sesión de fotos en la playa

Desde hace un par de semanas, la ex presentadora de "Sabadazo" ha compartido una serie de sensuales fotografías en playas mexicanas. En ellas aparece luciendo sus atributos en diminutos bikinis, o bien, simplemente disfrutando de los atractivos paradisiacos de la región.

Con esta serie de imágenes, además de juntar más de 20 mil likes, la ex modelo también pudo reafirmar el cariño de sus fans, quienes no dudaron en halagarla con comentarios como "Nos traspasas tu alegria!!!", "Que Hermosa Mujer" y "Bellísima".

Se enfrenta a sus miedos y reta a sus fans a hacer lo mismo

Hace tan solo unas horas, la famosa compartió una publicación con la que dejó impactados a todos sus seguidores, ya que no solo luce portando diminutos bikinis, sino que también realizando una serie de actividades extremas.

Noticias Relacionadas Belinda roba suspiros y enciende Instagram con atrevida falda de tul rojo

Acompañadas del mensaje "Hazlo , si te da miedo , Hazlo con miedo #reflexionando #amor #agradeciendo A que le tienes miedo ? Cuéntame .... ", la extranjera supo cómo deleitar a sus fans y al mismo tiempo exhortarlos a hablar de aquello que los hace temblar.

En las fotografías, la artista de 40 años aparece posando junto a una tabla de surf y encima de un velero mientras luce su sensual y espectacular figura.

mfsm