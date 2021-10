Cecilia Galliano se olvida de rencores con Gomita y la apoya tras revelar maltratos de su padre

Fue hace tan solo unos días, cuando Araceli Ordaz mejor conocida solamente como Gomita dio a conocer públicamente que su padre conocido como “Don Quico” la violentó físicamente tanto a ella como a su madre.

Fue por medio de unos videos a través de su cuenta oficial de Instagram que la exconductora de Sábadazo reveló lo que había estado viviendo desde hace algunos años a lado del hombre que le dio la vida.

Pese a no tener la mejor relación pues para nadie es un secreto la gran rivalidad que existió entre Gomita y sus excompañeras Laura G y Cecilia Galiano, es la argentina quien envió un mensaje de apoyo a la payasita que fue parte del programa Sábadazo.

Fue hace algunos años cuando Gomita fue parte del elenco principal del programa Sábadazo el cual conducía Laura G, Omar Chaparro y Cecilia Galiano.

Fue justamente en un día de grabación cuando en aquel entonces Cecilia Galiano estaba comprometida con el actor Mark Tacher y durante una sección el anillo de compromiso de la conductora se cayó al piso y terminó perdido, ante esto, de acuerdo con Gomita la conductora de origen argentino culpó inmediatamente a Gomita y a su hermano Lapizito.

“No te miento, eso dice ella, fue tu hermano Lapizito por qué él no me preguntó qué cómo estaba el día que perdí el anillo, osea por qué mi hermano no llegó y le dijo ‘Oye ¿cómo estás, ya lo encontraste?’,fue él, y entonces después me ve operada y pues dice: ‘con mi anillo se operó se compró la camioneta”, dijo Gomita en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.