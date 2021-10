Gomita envía fuerte mensaje a su padre con esta canción luego de denunciarlo por violencia: VIDEO

Este lunes, Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita" dio de que hablar luego de denunciar violencia por parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, a quien también le dedicó un fuerte mensaje con una emotiva canción de la cantante Gloria Trevi y la española Mónica Naranjo.

Araceli dio a conocer a través de sus redes sociales la madrugada del pasado viernes 3 de septiembre, fue agredida por su papá al tratar de defender a su madre. Ese mismo día grabó un video que fue dado a conocer hasta ahora, cuando la ex conductora de "Sabadazo" decidió poner un alto y exponer su caso en redes sociales.

Ante esta denuncia pública, los fanáticos de la también influencer le mostraron su apoyo con el hashtag #FreeGomita, haciendo alusión al maltrato que durante años vivió la cantante estadounidense Britney Spears, también a manos de su padre, con quien ha librado una dura batalla legal.

Así dio a conocer Gomita que hay una orden de restricción. Foto: Especial

Gomita dedica canción de Gloria Trevi a su padre

El padre de Ordaz, quien también es conocido como Don Kiko, ya había mostrado en algunos videos publicados por la artista tener un temperamento fuerte, y de hecho Gomita dio a conocer que ya habían pasado otros momentos de violencia, algo que confirmó con la canción que le dedicó.

A través de sus historias en Instagram, donde la siguen 2.9 millones de fans, la ex conductora, quien se diera a conocer por su personaje de payasita junto a sus hermanos, publicó un video en el que se le ve manejando mientras escucha y canta el tema "Grande", que fue estrenado en enero de 2020.

"Esta canción que van a escuchar a continuación, yo en lo personal se la dedico a mi padre", se puede escuchar decir a Ordaz, a quien se le puede ver presumir largas uñas postizas, en color rojo, una sudadera y unos extravagantes lentes en tono

¿Qué dice la canción "Grande"?

Me hiciste daño

Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño

Abusaste porque me faltaban años

Y pensé: "Algún día creceré"

Me diste un golpe

Y luego dos y luego me llevaste al borde

Te burlaste porque te creías enorme

Y pensé: "Algún día creceré"

De mis cenizas, de mis trozos rotos

Debes creer en lo que ven tus ojos

Puse un pie, me paré, me elevé

Y ahora que soy grande

Rica, dura, fuerte y poderosa

Reina que ya porta su corona

Mírame, todavía creceré

Además, la artista también hizo énfasis en otra de las estrofas de la canción, dejando ver que se encuentra más segura que nunca de defenderse y exponer lo que ha vivido a través de los años con su padre. "Corre por tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí, desde arriba, no grites que no puedo oírte", cantó Gomita con mucha emotividad.