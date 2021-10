"Acabo de pasar lo más cu***": Gomita denunció la violencia que sufre a manos de su padre en desgarrador video

La presentadora de televisión Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita confesó que víctima de violencia a través de su padre, quien presuntamente la habría golpeado, por lo que ella interpuso una demanda y ahora Alfredo Ordaz Barajas tiene orden de restricción.

Gomita dejó ver que entre ella y su padre existe una mala relación y fue a través de sus historias de Instagram que se dio a conocer la noticia, pues reveló los detalles en un desgarrador video que ha sorprendido a miles de personas en redes sociales.

“Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre”, relató al tiempo que lamentó que esté libre tras haberla lesionado.

Envió un mensaje para todos sus seguidores. Foto: Especial

Así narró los hechos de violencia

En las historias se puede observar que los videos están fechados con el día 3 de septiembre, en que pasaron los hechos y entre lágrimas detalló que acaba de pasar un complicado momento, aunque alertó a sus fans al decir que era algo que pasaba desde hace mucho tiempo, y que su padre la golpeó por defender a su madre.

Detalló que la golpeó en el mentón, pues “me aventó unos golpes en la cara” y dijo que demás la jaló. Cómo un acto contra esa agresión, la joven conductora e Instagramer decidió arrancarse las extensiones, pues no volvería a callarse un acto de violencia como ese.

Ante esta denuncia usuarios de redes sociales mostraron su apoyo a la artista con el hashtag #FreeGomita, haciendo alusión al maltrato que durante años vivió Britney Spears a manos de su padre.