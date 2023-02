VIDEO | Esta fue la sensual lencería que usó Issa Vegas en San Valentín, ideal para revivir la llama del amor

Sin duda, para muchos el 14 de febrero fue un día muy especial, pues fue el pretexto perfecto para demostrar el cariño que existe con el ser amado y claro, los amigos. En este caso, muchos de los famosos no se quisieron quedar fuera de la celebración y decidieron hacer lo propio. Issa Vegas, por ejemplo, no se aguantó las ganas de ponerse un conjunto de lencería que le robó el corazón a sus millones de seguidores en Instagram.

Un sólo video con la temática del Amor y la Amistad bastó para alborotar a sus followers, quienes se desbordaron de cariño ante la humanidad de la argentina, quien es considerada una de las gurú del mundo fitness. A ritmo de "If We Ever Broke Up" de Mae Stephens, ella se postró de frente a un espejo para después darle un beso y dejar marcados sus labios por acción del lápiz labial que se puso con antelación.

Issa Vegas sólo se limitó a escribir "Happy Valentine’s Day" (Feliz día de San Valentín), misma leyenda que se puede leer en el objeto que la refleja y que encima tiene una luz de color roja que le ayudó a crear una atmósfera pasional. Aunque no hay duda de que todo fue una "sorpresa" para su esposo, también es parte del nuevo contenido para su cuenta de OnlyFans, donde es considerada una de las reinas del sitio.

"La suertecita de tu Man!!! Q envidia dios mío jaja", "Esta mujer impresionante demasiado bella yo que diría que es la rubia más hermosa de toda Latinoamérica" y "Luces un cuerpo precioso", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar, además de los miles de likes. Es menester destacar que el atuendo que se puso dejó prácticamente al descubierto el resultado de su trabajo en el gimnasio.

Issa Vegas, más que una modelo de OnlyFans

Tal parece que la presión social golpeó con fuerza a Issa Vegas, pues hace unos días no se aguantó y le respondió a sus haters de una manera clara y directa, pues parece que no comprenden la gravedad de las palabras negativas en conjunto. Aquí aplica la frase "No soy monedita de oro, para caerle bien a todos"; sin embargo, parece que existe un grupo que busca a toda costa dañar a la gente desde su cuenta virtual.

Tal parece que algunos no aceptan que Issa Vegas sea fitness y tenga cuenta de OnlyFans. En este caso defendió el derecho a reservarse información personal, pero dadas las circunstancias reveló que es mucho más de lo que le conocen: "Chef, repostera panadera, y he trabajado desde mesera, pasarelas, comerciales, edición de videos, páginas web", mencionó en su misiva. Al final le pidió a la gente que esté "podrida", que no intente afectar a los demás.

