Issa Vegas le responde a sus haters tras críticas por su OnlyFans, "piensen en la salud mental de las personas"

A pesar de ser una reconocida personal trainer, Issa Vegas también se da tiempo para estar activa en las redes sociales y mostrar los resultados de sus arduos entrenamientos. A manera de sacar una "lanita extra" se hizo de una cuenta de OnlyFans, donde es considerada una de las diosas. Sin embargo y al igual que otras famosas, debe lidiar con los llamados haters, aquellos usuarios que se esconden en el anonimato (en muchas ocasiones) para agredir detrás de la pantalla.

Aunque es parte del oficio, a veces los personajes terminan colapsando por la increíble presión social que se ejerce al grado de hacerla colapsar. Tal parece que esto le está pasando a la argentina, pues se dio a la tarea de emitir un comunicado para aclarar que ella es más que una cara y cuerpo bonito que se exhibe en la plataforma de contenido exclusivo.

Fue desde sus historias de Instagram, donde tiene más de 9 millones de seguidores, donde emitió su misiva y compartió parte de quién es en realidad y que el tener un OnlyFans de manera alterna con sus actividades no es nada malo. De igual manera, apeló a la conciencia de las personas para evitar extender malos comentarios que pudieran afectar la salud mental de los demás, en este caso de Issa Vegas.

Issa Vegas es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @issavegas)

¿Qué dijo Issa vegas?

Issa Vegas comenzó su discurso mencionando que una influencer fit sí puede tener una cuenta de OnlyFans, pues ambas cosas no están peleadas ya que vender "contenido sexy" no tiene nada de malo. "Para muchos, tener only es sinónimo de no poder hacer o no saber de otra cosa", señaló la argentina.

Issa Vegas emitió tres comentarios sobre su OnlyFans (Foto: captura de pantalla)

De igual forma explicó que es "chef, repostera panadera, y he trabajado desde mesera, pasarelas, comerciales, edición de videos, páginas web", además de tener diversos reconocimientos en distintas áreas. "He estudiado mucho y estoy segura que much@s de mis colegas también son preparados", afirmó.

Issa Vegas dio a conocer que no sólo es modelo de OF (Foto: captura de pantalla)

Al final, señaló que las figuras públicas pueden mostrar mucho de lo que son, pero no están obligados a enseñar todo. También pidió empatía en los comentarios "porque hay mucha gente muy sensible que en verdad les hace muy mal leer cosas tan feas. Porfa, piensen en la salud mental de las personas. Si tú ya estás podrido, no intentes podrir a los demás", remató Issa Vegas.

Issa Vegas pidió empatía en los comentarios (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Cecilia Gabriela asegura que no encuentra trabajo por ser “medio güerita”, quiere que Tenoch Huerta conozca su caso

VIDEO | Silvia Pinal inaugura el nuevo teatro Versalles: “Lo que quieran aquí lo van a encontrar”

Tania Ruiz reaparece en redes sociales y rompe el silencio tras ruptura con Enrique Peña Nieto