¿Cuántas escenas post créditos tiene Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Las escenas post créditos son algo que siempre le ha encantado a los cinéfilos, quienes permanecen pacientes en sus butacas hasta que aparecen los adelantos de lo que puede ser el guiño a una continuación de la película. En el caso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es una constante y su última cinta e inicio de la Fase 5: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", no es la excepción.

Aquellos fanáticos que decidan acudir a las salas cinematográficas deberán comprarse unas palomitas y refresco más grandes debido a que sí, existen escenas adicionales. En este caso no es una, sino dos; la primera aparece después de reel principal con el reparto de la cinta, así como los directores y productores, la segunda se presenta después del resto de los créditos (que es muy larga) con lo que se espera ver un poco de la expansión de lo que viene sobre los famosos superhéroes.

¿De qué va "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"?

La tercera entrega de "El hombre hormiga" lo encamina al Reino Cuántico para resolver los problemas personales que le generaron los planes "fallidos" de Thanos en "Avengers: Endgame". Es así como Ant-Man (Paul Rudd) y The Wasp (Evangeline Lilly), con la idea de poder manipular el tiempo, se topan con una amenaza que los pondrá en jaque, Kang el Conquistador, interpretado por el actor Jonathan Majors.

Es menester destacar que el nuevo super villano podría resultar ser más peligroso que el mismísimo Thanos (quien es un titán), pues tiene la capacidad de destruir a todo el UCM gracias a su inteligencia y capacidad para usar la tecnología. Su origen está asociada con Reed Richards, El Sr. Fantástico. Por si fuera poco, cuenta con una serie de accesorios que lo ayudan en sus "travesuras" en el tiempo. Algunas de sus habilidades son:

Cuenta con una armadura de tecnología avanzada que incrementa sus capacidades físicas.

En caso de encontrarse en lugares inhóspitos podría sobrevivir con el suministro de alimento y aire hasta por un mes.

Puede manipular otras tecnologías con ella.

Recrea hologramas y campos de fuerza.

La fecha de estreno en México de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" en cines es el próximo 16 de febrero, por lo que ya no hay excusa para lamentar no haber visto las escenas post crédito y después hacer debate con los amigos.

Kang el Conquistador es el nuevo súper villano de Marvel (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Muere Raquel Welch, diva de la Época de Oro de Hollywood, a los 82 años

Manelyk González se convierte con un entallado vestido azul en una modelo de los años 50