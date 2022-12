Los estrenos de Marvel para 2023: todas las series y películas que llegan al UCM

El 2022 fue uno de los años que más producciones nos trajo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no solo en la pantalla grande, sino también en la televisión, pues una de las grandes apuestas de Kevin Feige en los últimos tiempos es expandirse a las series que exploran a personajes que no han podido lucirse del todo en las grandes películas.

A lo largo de 12 meses pudimos ser testigos de grandes títulos como Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Black Panther: Wakanda Forever, así como de otros que dividieron a la opinión y a los fans más clavados de los cómics como Mrs. Marvel, She-Hulk o Thor: Love and Thunder, los cuales -dicen algunos- exageraron al grado de ser comedia.

Si hay algo que Marvel Studios sabe, es que nunca tendrá contentos a todos los fans, pero que también en cada película o serie tiene la oportunidad de captar a nuevo público con gustos diversos. No por ello postuló sus tres más grandes películas para ser candidatas al Oscar del próximo año: las secuelas de Doctor Strange, Thor y Black Panther, consideradas dentro de tres géneros distintos como lo son el terror, la comedia y el drama.

La última producción de este año -y con la que se cierra la Fase 4 del UCM- es el especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia, el cual se estrenó este diciembre en Disney Plus, y el cual significa una de las últimas veces que veremos al frente al genio James Gunn, quien hace no mucho tiempo acaba de fichar exclusivamente como copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios.

En 2023 inicia la Fase 5 del UCM

Con el nuevo año llegan nuevas y series y películas con la que Marvel Studios querrá seguir expandiendo su ambicioso universo cinematográfico. Curiosamente, con la entrada de 2023 también coincide el inicio de la Fase 5 del UCM, la cual traerá consigo secuelas de historias que comenzaron años atrás, o bien, la introducción de nuevos personas que jugarán un papel importante dentro de la franquicia.

Esta nueva fase es llamada La Saga del Multiverso, en alusión a ese desastre con las líneas espacio-temporales que se ha creado desde WandaVision y el cual ya ha sido explorado poco a poco con Spider-Man: No Way Home, Loki, What If...? y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Todas ellas dejaron el terreno planchado para abrirle paso al próximo gran villano del UCM: Kang El Conquistador, interpretado por el actor Jonathan Majors.

Si bien este personaje que mueve la sagrada línea del tiempo ya debutó en el UCM en Loki y luego tuvo un cameo en la secuela de Doctor Strange, tendrá su primera gran participación en la primera cinta de Marvel que se estrena este año.

Además, se prevé que no sea su única aparición, debido a que los próximos dos grandes crossovers del proyecto también están relacionados con el multiverso (The Avengers: The Kang Dinasty y The Avengers: Secret Wars).

A continuación te enlistamos todas las series y películas que llegarán al cine y a las plataformas de streaming en 2023 y que darán inicio a la Fase 5 o La Saga del Multiverso:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 17 de febrero en cines

- 17 de febrero en cines Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 de mayo en cines

- 5 de mayo en cines The Marvels - 28 de julio en cines

28 de julio en cines What If...? 2 - primavera de 2023 en Disney Plus

- primavera de 2023 en Disney Plus Secret Invasion - primavera de 2023 en Disney Plus

- primavera de 2023 en Disney Plus Echo - verano de 2023 en Disney Plus

- verano de 2023 en Disney Plus Loki 2 - verano de 2023 en Disney Plus

- verano de 2023 en Disney Plus Ironheart - otoño de 2023 en Disney Plus

- otoño de 2023 en Disney Plus Agatha: Coven of Chaos - invierno de 2023 en Disney Plus

Después de estas series y películas, vendrán en años posteriores grandes producciones como los reboots de Daredevil (Born Again), Los 4 Fantásticos y Blade, además del debut del nuevo Capitán América, de los Thunderbolts y Marvel Zombies.

