VIDEO | "Deadpool 3": Hugh Jackman le confirma a Ryan Reynolds que volverá como Wolverine

Los amantes de los comics, en especial del Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentran contentos después de que Ryan Reynolds informó, muy a su estilo, que Hugh Jackman aparecerá en "Deadpool 3" caracterizado como Wolverine; de igual manera mencionó que la cinta llegará a los cines hasta el 2024.

A través de un video se "disculpó" por no haber estado presente en la D23 y hace varias bromas al respecto, pero la sorpresa fue la aparición del actor australiano (se cambia de una habitación a otra) para confirmar su presencia en la cinta del personaje rojo que al igual que él, se puede regenerar tras recibir lesiones físicas.

"Hey, Hugh. You want to play Wolverine one more time?", le pregunta Ryan Reynolds a lo que Hugh Jackman le responde: "¡Yeah!, sure, Ryan". Acto seguido comienza a sonar la canción "I Will Always Love You" de Whitney Houston hasta que aparece el logo de Deadpool y es rasgado por la garra del x-men y la fecha de estreno, 6 de septiembre del 2024.

¿Qué se espera de "Deadpool 3"?

Desde que se hizo el anuncio de "Deadpool 3" se generó una alta expectativa, pues sus dos primeras entregas tuvieron mucho éxito, además de que el personaje ganó gran popularidad. Ahora que Disney tendrá las manos metidas junto con Marvel, se espera que supere por mucho a sus antecesoras. La cinta estará dirigida por Shawn Levy, responsable de la película "Free Guy" protagonizada por Ryan Reynolds.

De esta forma, Hugh Jackman se convirtió en el segundo actor confirmado para la saga del personaje bromista de atuendo rojo. Sin embargo, se espera que los anuncios de más actores con sus respectivos mutantes se hagan con el paso de los meses. En este caso la noticia emocionó a los fans, pues consideran que Jackman es el mejor actor que ha interpretado a Logan.

La película tendrá el mismo corte que las anteriores, tendrá clasificación para adultos y al parecer, el guión estará a cargo de Rhett Reese y Paul Wernick para darle una continuidad más clara a la saga de Deadpool.

