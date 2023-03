Jaime Camil cantó mal el himno de Estados Unidos en la NASCAR y desató las críticas en redes sociales

Jaime Camil es uno de los actores mexicanos más queridos por el público gracias a su talento y carisma tanto fuera como ante las cámaras, algo que no lo salvó de las críticas este fin de semana a través de redes sociales por su interpretación del himno de Estados Unidos previo a una carrera de NASCAR.

El actor de “Por ella soy Eva” se sumó a la lista de celebridades que han entonado el himno durante un evento deportivo como Pablo Montero, Ángela Aguilar, Vicente Fernández y Ana Bárbara; sin embargo, en este caso lo hizo con el de Estados Unidos ya que desde hace varios años desarrolla gran parte de su carrera y vive en aquel país.

Desde hace algunos días Jaime Camil compartió a través de sus redes sociales un mensaje en el que invitaba a sus fans a ser testigos de su presentación en la NASCAR, misma que lo convirtió en blanco de críticas y tendencia en Twitter debido a que algunos fans aseguraron que el actor se equivocó al cambiar parte de la letra y su entonación no fue la adecuada.

Jaime Camil canta el himno de EU

Este domingo 26 de marzo el actor, de 49 años, fue el encargado del evento de apertura para el Echo Park Automotive Grand Prix, carrera que se realizó en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, en el que entonó el himno de Estados Unidos totalmente a camela poniendo a prueba su talento vocal.

Algo que no fue bien recibido por los internautas, pues algunos no dudaron en externar su descontento asegurando que no lo hizo nada bien y que también habría cambiado una parte de la letra. Aunque también recibió comentarios positivos de sus fans, quienes le hicieron saber su total apoyo.

“La cara de incomodidad de todos”, “Que feo canta”, “¿Entonó? Pues así que tú digas qué entonado, pues no”, “De pena ajena” y “Ni el ‘Coque’ Muñiz se atrevió a tanto”, fueron algunos de los comentarios que recibió Jaime Camil en redes sociales.

