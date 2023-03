Ana Maria Markovic, la futbolista "más guapa del mundo", presenta a sus "nuevas mejores amigas" tras su lesión

La futbolista croata Ana Maria Markovic, conocida como "la futbolista más bella del mundo", subió una fotografía con sus dos "nuevas mejores amigas": sus muletas. La delantera internacional se encuentra actualmente de baja por una lesión en la rodilla que la ha obligado a dejar el fútbol por un tiempo.

Sus fans esperan que regrese pronto a las canchas. Foto: @anamxrkovic.

Markovic, quien juega con el Grasshopper suizo, tenía 16 partidos esta temporada con su club, y espera sumar más goles en su regreso a la selección. A pesar de la adversidad, la futbolista croata es un ejemplo de fuerza y positividad, tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cómo se lesionó?

La lesión de la joven de 23 años se produjo durante un partido contra su antiguo club, el Zúrich, cuando se golpeó contra el césped y tuvo que recibir atención inmediata de los fisioterapeutas del club.

No han dicho que tan grave fue la lesión, pero estará varios meses fuera. Foto: @anamxrkovic.

Aunque no se ha confirmado la gravedad de la lesión, Markovic ha sugerido que estará alejada de los terrenos de juego durante "mucho tiempo". Sin embargo, la delantera ha asegurado a sus seguidores que volverá aún más fuerte, gracias al apoyo que ha recibido de ellos. "Todos los que me conocen saben que tengo una personalidad muy fuerte y que volveré aún más fuerte... gracias a todos por el apoyo... ¡que necesitaré aún más los próximos meses!", dijo hace unos días cuando comunicó que estaba hospitalizada.

Pide que se fijen en su desempeño

Markovic se ha ganado la fama a lo largo de su carrera gracias a su habilidad futbolística y su atractivo físico. Sin embargo, la croata ha querido deshacerse de la etiqueta de "sexy", ya que considera que deberían fijarse más en su desempeño en la cancha.

Es de las jugadoras más talentosas de la actualidad. Foto: @anamxrkovic.

"Me gustan los artículos que me llaman la futbolista más guapa, o una de las más guapas, porque me hace feliz oír que soy guapa. Pero luego hay artículos que me describen como el jugador 'más sexy' del fútbol. Eso me desagrada, también a mi familia", comentó.

Estuvo en México

Markovic estuvo de vacaciones en Quintana Roo y Yucatán en diciembre pasado, donde se la vio disfrutando de las playas de Isla Mujeres y Cancún, así como visitando lugares como Vidanta Riviera Maya y Chichen Itzá. Durante su estancia en México, la joven también mandó un mensaje de apoyo a la selección masculina de Croacia después de su eliminación en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

