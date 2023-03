¡Tú no! Ana Maria Markovic, la futbolista "más guapa del mundo", se lesiona

La delantera internacional croata Ana Maria Markovic se ha comprometido a volver más fuerte después de sufrir una lesión en la rodilla que le ha obligado a dejar el fútbol por un tiempo. La joven de 23 años, apodada "la futbolista más bella del mundo", se lesionó durante un partido reciente y ahora está en proceso de rehabilitación. Markovic ha recibido cientos de mensajes de apoyo en las redes sociales desde que anunció su lesión a principios de mes, y ha expresado su agradecimiento a todos sus seguidores.

Por el momento tendrá que usar muletas. Foto: @anamxrkovic.

Markovic ha dicho que le hace feliz oír que es guapa, pero no le gusta que la describan como “la jugadora más sexy del fútbol”, pues considera que también deberían fijarse en su desempeño en la cancha. Markovic ha jugado 16 partidos esta temporada con su club, el Grasshopper, y espera sumar más goles en su regreso a la selección.

Sus seguidores la han apoyado

"Por desgracia me lesioné en el último partido y ahora tendré que decir adiós al fútbol durante mucho tiempo. Duele mucho y todavía no me lo puedo creer… Todos los que me conocen saben que tengo una personalidad muy fuerte y que volveré aún más fuerte... Gracias a todos por el apoyo... Lo necesitaré aún más en los próximos meses", aseguró en sus redes sociales.

Se ha mostrado optimista. Foto: @anamxrkovic.

La joven ha recibido un gran apoyo de sus fans en todo el mundo y espera recuperarse pronto para volver al terreno de juego. Mientras tanto, sus fans pueden continuar disfrutando de sus contenidos en Instagram.

La extrañarán en su club. Foto: @anamxrkovic.

El año pasado estuvo en México

Markovic estuvo de vacaciones en Quintana Roo y Yucatán en diciembre pasado, donde se la vio disfrutando de las playas de Isla Mujeres y Cancún, así como visitando lugares como Vidanta Riviera Maya y Chichen Itzá. Durante su estancia en México, la joven también mandó un mensaje de apoyo a la selección masculina de Croacia después de su eliminación en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Disfrutó de las playas mexicanas. Foto: @anamxrkovic.

