Anette Cuburu presume su lado más "salvaje" disfrazada de leona

El equinoccio de primavera llegará la tarde de este 20 de marzo y aunque para muchos es un momento muy espiritual e ideal para realizar todo tipo de rituales, para otros más es el momento ideal de dejar en el olvido el frío del invierno para entrar en la temporada de calor y dejar salir el lado más natural por todos lados; es por ello que no sorprende ver por todos lados decoración o incluso disfraces inspirados en algunos animales como las catarinas, elefantes o mariposas. Y la fiebre por esto último llegó al matutino de "Venga La Alegría" en donde los conductores aparecieron disfrazados y listos para presumir sus mejores looks.

Aunque cada idea resultó bastante original, fue la guapa Anette Cuburu quien se robó todas las miradas por un arriesgado y "salvaje" look con el que causó furor entre los espectadores y por supuesto entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en llenar de halagos a la conductora de 48 años. ¿La razón?, pues que apareció en las pantallas disfrazada de leona con un look que resalta la figura, maquillaje en la cara y una melena muy rebelde que sin duda dio el match ideal para el rey de la selva.

Este es el look con el que se coronó como la más bella de este lunes

Así presumió su belleza de primavera. (Foto: IG @anetteoficial)

Al prender las pantallas para ver el matutino de TV Azteca todos los conductores aparecieron con sus disfraces con motivo del equinoccio de primavera y además para darle la bienvenida a la nueva estación del año, mientras que en rede sociales sus retratos imitando al animal que escogieron para la ocasión rápidamente llamaron la atención de los internautas. Por su parte, Anette Cuburu posó detrás de un sillón y lista para de un salto salir a "cazar" para meterse mejor en su papel de leona.

Para la ocasión, la fashionista se pintó el rostro con colores como el blanco, negro y destellos azules para darle un toque más moderno a su maquillaje con el que imitó las facciones de un león hasta lograr ese toque salvaje, rebelde y valiente que tanto caracteriza a este felino. Por otro lado, completó la melena al llevar el cabello suelto, esponjado y con rizos marcados; mientras que el tono rubio ayudó a lograr el disfraz perfecto, en especial por dos pequeños chongos para más volumen en la parte superior de la cabeza.

Como leona cautivó a sus fans. (Foto: IG @anetteoficial)

Algo que sin duda llamó mucho la atención fue que para no salirse del papel apostó por un outfit monocromático en color beige claro para imitar la piel del rey de la selva y con el que demostró de nueva cuenta por qué ella es una de las famosas consideradas como ícono de la moda. Pues la forma de un jumpsuit resultó magnífica para resaltar las curvas del cuerpo; mientras que el peluche del cuello ayudó a lograr aún más el efecto de una melena digna de un león.

Con esta versión salvaje y felina Anette Cuburu se llenó de halagos como "me encanta", "te ves hermosa", "hermosa leoncita", "fantástica" o "muy guapa". Luego de cautivar a todos con su belleza, no podía dejar de posar junto a sus compañeros de "Venga La Alegría", quienes también le dieron la bienvenida a la primavera con looks muy naturales y pensados en todo tipo de animales de la selva.

Entre ellos destaca Sergio Sepu´lveda quien se disfrazó de tigre; el Capi Pérez al ser un flamingo; Kristal Silva con un coqueto vestido de animal print con el que se convirtió en un leopardo; Mauricio Barcelata como un zorro; Flor Rubio como una cebra; Ricardo Casares en un búho; Horacio Villalobos sacó su lado más salvaje como un lobo; Patricio Borghetti como jirafa, mientras que Enrique Mayagoitia se vistió de pantera.

¿Cuál es tu look favorito? (Foto: IG @vengalaalegria)

