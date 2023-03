Desde la playa, Macky González paraliza la red con coqueto bikini

Macky González volvió a presumir su belleza y figura de impacto con un coqueto bikini con el que arrebató suspiros a sus fans, quienes aprovecharon para llenarla de halagos con comentarios como "bella" y "hermosa"; por si fuera poco, la atleta también demostró por qué es una de las mujeres más icónicas y glamurosas al sumarse a varias de las tendencias de esta primavera. Al coronarse como la más bella de la temporada, también dejó ver sus encantos bajo los rayos del sol que resaltaron aún más un bronceado uniforme.

La guapa exparticipante de "Exatlón México" compartió una sesión de fotos para presumir sus vacaciones en Manzanillo, Colima, donde aprovechó para disfrutar de las maravillas de la playa y de la temporada de calor, además de un lado más pícaro del que no dio muchos detalles. "Sol, sal, arena y besos salados", fue el mensaje con el que la famosa acompañó su publicación que rápidamente acumuló miles des me gustas en Instagram al presumir su figura de impacto.

Así arrebató varios suspiros en redes sociales. (Foto: IG @macky.mx)

Por otro lado, Macky González también sorprendió con una cátedra de moda para lucir la parte superior del traje de baño con una maxi falda a la altura de los tobillos y con abertura lateral para presumir un toque extra sensual. Cabe destacar que este truco puede ser una excelente forma de ir a cenar o a caminar a la orilla del mar tanto en el día como una vez que se puso el sol, tal y como confirma esta foto en medio de la noche.

Hincada en la arena, así derrochó estilo la guapa atleta

Aunque el look anterior es ideal para lograr ese toque primaveral que todas las famosas ya están presumiendo en sus escapadas a la playa, fue su revelador bañador de dos piezas el que dio mucho de qué hablar y es que además de ayudar a resaltar la figura, es magnífico para resaltar el bronceado y lucir espectacular siempre con un estilo muy chic y discreto. Para la ocasión eligió el color arena para hacer el match perfecto con la playa y renovando las tendencias del momento.

Se trata de un bikini color arena que destaca por un bottom de tiro bajo y en forma de "V" que resulta bastante revelador e icónico para presumir un vientre plano y abdomen de acero, mientras que un par de cintas atadas en los laterales de la cadera le dan un aspecto muy juvenil. Por otro lado, el top es ideal para lograr un efecto push-up que ayuda a crear armonía en la figura y que además está acompañado por tirantes gruesos para ajustar detrás del cuello.

Desde la playa, así cautivó a millones. (Foto: IG @macky.mx)

De acuerdo con Macky González, los accesorios no pueden faltar en un look como este y de ahí que no sorprenda que elevó su atuendo juvenil y minimalista con un collar de perlas y lentes de sol. Finalmente, con su lección de estilo, la atleta demostró que las sandalias son indispensables esta primavera y que para lucirlas con un bikini como este, son ideales para lograr ese toque de color e incluso agregar altura gracias a las plataformas.

Tras paralizar la red, sus fans no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "tan bella", "hermosa", "una en un millón" , "preciosa", "guapa" y "la mejor amazona de Exatlón".

SIGUE LEYENDO

Loreto Peralta enseña a lucir un vestido lencero en primavera

Yanet García: las sensuales fotos desde un hotel para niños por las que fue cancelada

Aleida Núñez derrochó belleza en la boda de Juan Rivera con escotado look

Vanessa Claudio enseña de más con un atrevido look de transparencias

FOTOS: La cajera de Oxxo enciende la red en atrevido look pelirrojo