Maite Perroni: así luce la bella RBD en su nueva serie “Tríada”

El pasado 22 de febrero llegó al catálogo de Netflix la serie “Tríada”, la cual protagoniza Maite Perroni, quien por cierto, actualmente se encuentra esperando a su primer hijo junto con su esposo Andrés Tovar. De acuerdo con la producción ésta historia está basada en hechos reales.

Si aún no has visto la serie la cual consta de 8 capítulos, puedes seguir leyendo tranquilo pues no te daremos ningún tipo de spoiler solo te mostraremos cómo luce la bella protagonista en sus diversas personalidades, pues la también integrante de RBD da vida simultáneamente a tres mujeres.

Maite Perroni en Tríada

Tal y como lo mencionamos en un inicio, esta producción está basada en hechos reales solo que en lugar de tres mujeres, en realidad eran tres hermanos los cuales eran Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran.

Pero en esta ocasión no hablaremos de la historia real que hizo que los productores y creadores de “Tríada” se inspirarán en ella, sino de su protagonista Maite Perroni quien da vida a Becca, Aleida Trujano y Tamara.

Los tres personajes solo tienen en común que son hermanas, sin embargo, las tres tienen personalidades diferentes, gustos diferentes y vidas distintas todo esto gracias a que de pequeñas fueron separadas.

“Lo que parecía ser solo la escena de un crimen más en el trabajo de Becca (Maite Perroni), resultó ser un punto de quiebre en su vida, al darse cuenta que la víctima es una mujer idéntica a ella. Empeñada en conocer la verdad, Becca emprende una investigación que la lleva a descubrir que hay una tercera persona, también idéntica, quien tampoco sabe nada de estas coincidencias. Aunque el peligro es inminente, Becca se adentrará en un oscuro camino para revelar la verdad…”, se puede leer en la sinopsis de la serie.

Aleida Trujano

Este personaje interpretado por Maite es clave en esta historia, y de las trillizas es quien tiene mejor posición económica pero su vida no fue nada sencilla ya que su hijo de tan solo tres años murió ahogado.

Foto: Netflix

Becca

Tiene una batalla con el alcohol, es perito y se enamoró del hombre equivocado, pero hará lo que sea por descubrir quién es y por que ella y sus hermanas tuvieron ese destino.

Foto: Netflix

Tamara

Al igual que sus hermanas gemelas tuvo una vida difícil, pero a diferencia de ellas tuvo carencias y la vida la llevó a bailar en un club nocturno para hombres.

Foto: Netflix

