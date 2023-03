En la intimidad con Roger González: su salida de VLA, por qué su cambio físico y cuándo regresará a la TV

Sin duda alguna, Rogelio González Garza-Gámez mejor conocido como Roger González es uno de los conductores y locutores mexicanos favoritos. Marcó una época en Disney Channel con el programa Zapping Zone, luego de esto también estuvo como actor de televisión y teatro.

Pero no fue sino hasta en 20018 cuando lo vimos de regreso en la conducción en TV Azteca con “Todo un show, camino a la fama”, siguieron más proyectos y finalmente se incorporó a uno de los programas matutinos más importantes de nuestro país, hablamos de “Venga la Alegría”, en donde estuvo en la conducción durante varios años pero finalmente a inicios de este 2023 se despidió momentáneamente no solo de la emisión sino de la televisión, para cumplir uno de sus más grandes sueños y de esto pudimos platicar con él en una entrevista exclusiva que nos dio para El Heraldo Digital.

Está en el mejor momento de su vida

Al iniciar la entrevista, pudimos notar que aquella imagen jovial que vimos hasta finales del 2022 de Roger González se había ido, sin embargo, el cabello corto, oscuro y esa barba con la que ahora se deja ver hacen lucir al conductor y locutor mexicano más maduro, pero no menos atractivo.

Estos cambios físicos vienen junto con la evolución de Roger González pues como él mismo nos lo comentó este 2023 decidió revolucionar todo, pues por primera vez en su vida está disfrutando de estar más de 10 días fuera del país.

Y es que, Roger González comenzó a trabajar desde que era un niño de 11 años, y pese a que el también actor está acostumbrado al duro ritmo laboral, sabe que gran parte de su personalidad lo debe a esto; pero por ahora se encuentra disfrutando lo que él llama el mejor momento de su vida.

“Lo que no me había dado tiempo es tener más de 10 días seguidos fuera del país, disfrutando estar lejos de mi rutina y me siento muy contento llevo 4 semanas, casi un mes estando fuera y la verdad creo que estoy en el mejor momento de mi vida no solo profesional sino también personal porque me regalé un espacio para mí”

Se da una pausa en la TV pero no para de trabajar

Roger no para de trabajar pues aunque se dio una pausa en la televisión, sigue al aire en su programa de radio y además está al frente de un nuevo proyecto millonario, con el cual compite con grandes empresas de nuestro país.

“He aprendido muchísimo, si bien ya he hecho otras empresas antes, este es mi gran proyecto porque es un proyecto millonario, tiene un impacto muy fuerte en el país, no solo en el bolsillo de la gente ahora saben que no tienen que pagar grandes cantidades por un servicio de telefonía…”, comentó Roger González

Se trata de Wemo Mobil, una nueva compañía de telefonía en nuestro país en la cual ha trabajado en ella junto con su socio Santiago Villar, los últimos años y es que, Roger nos contó que mientras trabajaba en VLA, aprovechaba los momentos de cortes comerciales o el tiempo en el que no aparecía a cuadro para estar trabajando a la par en juntas sobre este nuevo proyecto, el cual promete a sus clientes siempre estar conectados en todo momento con precios accesibles.

¿Regresará a la Televisión?

Por otra parte, además de estar disfrutando su etapa como empresario y de su vida fuera del país y lejos de una rutina de trabajo, Roger confiesa que aunque está en su mejor momento disfrutando de su vida en Europa, sí extraña mucho la comida mexicana, en especial los tacos y la salsa, pero también echa de menos a su familia y amigos.

En la charla lo cuestionamos si luego de haber dejado la televisión este 2023, está dispuesto a dejarla para siempre o si tiene planeado regresar a la conducción.

“Amo hacer televisión…soy de la televisión es una pausa nada más, la tele me va a acompañar toda mi vida, lo que sí es que no tengo urgencia de regresar a la pantalla…la nueva propuesta que tenga ya sea en Estados Unidos o México o de cualquier otro lugar tiene que ser un programa que a mi me apasione hacer”, dijo.

Pese a que Roger aseguró que no tiene prisa por regresar a la pantalla chica, el actor, conductor, locutor y cantante, reveló cuál es el proyecto con el que le gustaría retornar a la conducción.

“Me encantaría conducir un formato de concurso o realities que es algo que me gusta mucho…así como lo hago en la radio, pero el la tv, tener gente, estar platicando con ellos que se ganen cosas, esos formatos me llaman mucho la atención”.

