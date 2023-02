Maite Perroni confiesa que se casó embarazada: “No lo podía creer”

Maite Perroni acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que por primera vez mostró cómo es que luce su pancita de embarazada, además, concedió una entrevista en la que ofreció distintos detalles sobre su próxima maternidad y uno de los datos revelados que más llamó la atención fue que confesó que se casó cuando ya estaba en estado de gestación, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Estas declaraciones de Maite Perroni fueron vertidas durante una entrevista para la revista “Caras”, publicación en la que la integrante de RBD también desatapó que se convertirá en madre de una niña, además también mostró por primera vez lo bella que luce con su pancita de embarazo.

Maite Perroni se casó en octubre de 2022. Foto: IG: maiteperroni

Durante la entrevista en cuestión, Maite Perroni fue cuestionada sobre el momento en el que supo que quería ser mamá y la bella actriz y cantante aseguró que en cuanto habló del tema con Andrés Tovar supo que ambos tenían el deseo de ser papás y señaló que, en su caso, sintió que era el momento adecuado porque tiene los mismos objetivos de vida que el productor, quien también se ha encargado de darle seguridad en cada momento de su relación.

“Fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera lo dudé. Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento, y por primera vez dije: ‘¡por supuesto que vamos a hacerlo y vamos con todo!’”, señaló Maite Perroni.

Maite Perroni presumió su pancita de embarazo por primera vez. Foto: Caras

En otro momento de la entrevista, la actriz de “Oscuro Deseo” fue cuestionada sobre el momento en el que se enteró que estaba embarazada y fue aquí donde confesó que recibió la noticia a escasas semanas de llegar al altar, por lo que sus palabras confirmaron lo que hasta hace poco era un rumor.

En su relato, Maite Perroni señaló que se encontraba en Barcelona, España para realizar pruebas de su vestido de bodas, pero comenzó a sentirse mal, pero ella consideraba que todo era consecuencia del exceso de trabajo y del largo viaje que había realizado, sin embargo, uno de sus mejores amigos le dijo que podría tratarse de un embarazo por lo que le consiguió una prueba de embarazo y fue así como se enteró que sería madre.

La relación de Maite Perroni y Andrés Tovar ha estado llena de polémicas. Foto: IG: maiteperroni

“Recuerdo que dijo: “toma, háztela, no pierdes nada”. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, fueron las palabras con las que Maite Perroni confirmó que se casó embarazada.

Para finalizar, Maite Perroni adelantó que entre los planes a futuro que tiene con Andrés Tovar tienen contemplado seguir aumentando el número de integrantes de su familia, aunque dijo que si esto no sucede no habrá mayor problema pues lo único que quieren es seguir avanzando juntos.

