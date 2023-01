Maite Perroni felicita a su esposo Andrés Tovar por su cumpleaños: "Mi alma te estaba esperando"

Uno de los romances más polémicos que se han dado en los últimos años, es el de Maite Perroni y Andrés Tovar, luego de estar envueltos en un triángulo amoroso, la feliz pareja pudo contra todos los obstáculos y finalmente llegaron al altar el pasado mes de octubre de 2022.

Tan solo tres meses después de haber celebrado su boda, Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron que pronto se convertirán en padres, por lo que los mensajes de buenos deseos no se hicieron esperar, en medio de toda esta felicidad, la integrante de RBD este lunes 30 de enero lanzó una especial felicitación al padre del bebé que lleva en su vientre.

Este día, el famoso productor de televisión celebra su cumpleaños número 42 por tal razón, Maite lanzó una felicitación muy especial y romántica para quien es el amor de su vida.

Con un video en donde se puede apreciar un paradisiaco lugar en el que presuntamente habrían celebrado el cumpleaños del productor y enseguida una serie de fotografías de la pareja es como Maite decidió compartir con sus seguidores un mensaje muy especial para Andrés Tovar.

“... No hay día que no agradezca tu existencia , porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano. Mi alma te estaba esperando y SI existías !!! SI eres de carne y hueso y SI eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartir cada día lo bonito que es vivir la vida en amor sano…” se puede leer en una parte de la felicitación de Maite a su esposo