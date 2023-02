Pepe Aguilar: estas son todas las veces que ha defendido a su hija, Ángela Aguilar, ante las polémicas

Durante las últimas horas el nombre de Pepe Aguilar ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que durante una conferencia de prensa se enfrentó con un periodista que cuestionó a Ángela Aguilar sobre las polémicas que supuestamente la orillaron a pensar en un retiro de la música por lo que el cantante fue señalado de ser un padre sobreprotector y es precisamente de este punto del que hablaremos en esta ocasión pues recordaremos las veces que el hijo de “El Charro de México” ha salido en defensa de “La Princesa del Regional Mexicano”.

Romance con Gussy Lau

Como bien se sabe, el primer gran escándalo de Ángela Aguilar fue cuando se destapó su romance con el compositor Gussy Lau, quien es mayor que ella por 15 años y tras todo el revuelo que se armó, Pepe Aguilar puso tierra de por medio y realizó un viaje en familia por tierras europeas y una vez que estuvo en Francia aprovechó el Arco del Triunfo para asegurar que precisamente por ahí se pasaba todas las críticas, no obstante, en su regreso señaló que no sabría qué pasaría con la relación laboral que tenía con el exnovio de su hija, sin embargo, todo parece indicar que ya no siguieron colaborando juntos.

Pepe Aguilar ha sido señalado de ser sobreprotector. Foto: Especial

Ángela Aguilar recibe críticas tras cantar el himno nacional

En mayo de 2021 Ángela Aguilar fue la encargada de entonar el himno nacional previo a una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y las críticas no se hicieron esperar debido a que su interpretación resultó un tanto accidentada pues su entonación no fue realizada en el tiempo adecuado, no obstante, Pepe Aguilar realizó una transmisión en vivo donde él mismo recalcó en varias ocasiones el error de su hija, pero se mostró muy molesto contra las críticas que le hicieron sus detractores en redes sociales: “Sí hubo un error, la regó, no es para fusilarla, pero muchos de los que la critican no tienen idea de lo que están hablando”, comentó en aquella ocasión donde lamentó que la atención solo de haya centrado en el error de su hija menor.

Ángela Aguilar sabe que está respaldada por toda su familia. Foto: Especial

Ángela Aguilar sí tiene sangre argentina

Tras el campeonato de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Ángela Aguilar festejó debido a que señaló que es 25% argentina y de inmediato comenzaron a lloverle críticas, a las cuales no respondió, pero en su lugar, Pepe Aguilar salió a hacerle frente a los comentarios de sus detractores, a quienes llamó “argüenderos” y explicó que su hija si tiene sangre argentina corriendo en sus venas pues su abuela materna es originaria de Buenos Aires y en dicha transmisión aseguró que ya no toleraría más ataques contra su familia, además, señaló que “se metieron con el león”.

Pepe Aguilar explicó por qué su hija sí tiene sangre argentina. Foto: Especial

Pepe Aguilar enfrenta a periodista

Como se mencionó antes, durante una conferencia de prensa, un periodista cuestionó a Ángela Aguilar acerca de las polémicas que supuestamente la habían hecho pensar en retirarse, pero antes de que pudiera contestar Pepe Aguilar tomó la palabra y se lanzó contra el reportero cuestionando su profesionalismo, además, le pidió que hiciera preguntas sobre los éxitos de su hija y no nada más sobre sus polémicas con las que “le mienten al público”.

Pepe Aguilar pidipo que no solo se fijen en los escándalos de su hija. Foto: Especial

