Iggy Azalea sorprende a sus fans con una foto en atrevida lencería rosa

La rapera Iggy Azalea ha conseguido llamar la atención de sus seguidores tras publicar una foto en Instagram con lencería muy diminuta. La publicación llega días después de que la cantante recibiera críticas por tachar de "pobres" a aquellos que no podían permitirse pagar por su contenido en OnlyFans, luego de que un usuario en Twitter le pidiera que subiera más contenido gratis.

Siempre da de qué hablar. Foto: @thenewclassic.

La cuenta de OnlyFans de Iggy ofrece diferentes opciones para los fans, incluyendo una suscripción VIP por 250 dólares adicionales, que incluye contenido extra. A pesar de la polémica, Iggy ha logrado desviar la atención hacia su última publicación.

Iggy Azalea lució espectacular

La artista optó por un conjunto de ropa interior rosa que dejaba al descubierto su abdomen tonificado y su tatuaje en la cadera. Además, combinó su atuendo con un top rosa transparente y una melena rubia recogida en un chongo. También posó con las manos a la espalda, mostrando su figura esbelta y tonificada.

Su belleza es innegable. Foto: @thenewclassic.

La rapera ha demostrado en varias ocasiones que no tiene miedo de mostrar su cuerpo, y en esta ocasión no fue la excepción. La postal fue recibida con gran entusiasmo por parte de sus seguidores, ya que la publicación acumula 195 mil me gusta y casi mil comentarios.

Cambió de opinión en cuanto a OnlyFans

“Me di cuenta de que era la plataforma perfecta para lanzar un concepto multimedia… Me entusiasma no tener que preocuparme por la censura abrumadora y limitadora de la creatividad que los artistas tienen que sortear cuando comparten su trabajo en otras plataformas digitales”, dijo recientemente sobre su perfil, pues en el pasado había asegurado que no se uniría a la plataforma.

Su OnlyFans tiene un precio de 25 dólares al mes. Foto: @thenewclassic.

