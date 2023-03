Donna D'Errico reta a la censura de Instagram con un conjunto de lencería verde

La actriz Donna D'Errico ha vuelto a encender las redes sociales con sus últimas fotos subidas de tono. La ex estrella de Guardianes e la Bahía, de 54 años, ha estado celebrando su "mes de cumpleaños" con una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En su última foto, Donna lució un conjunto de lencería verde con el que se arriesgó a ser víctima de la censura de la plataforma.

Tiene 1.7 millones de seguidores. Foto: @donnaderrico.

Donna D'Errico se veía increíble

La imagen mostraba a Donna con una elegante melena que le caía por la espalda. La actriz optó por no llevar maquillaje y mostrarse al natural. En el pie de foto, Donna compartió lo siguiente: “Sé que me he adelantado un día pero no me importa. ¡Feliz día de San Patricio! ¡Nada que pellizcar aquí! ¿Sabías que soy parte irlandesa? Así es, soy mágicamente deliciosa. Ahora dirígete al enlace en mi biografía para conocer más de mis encantos de la suerte”.

Sus fans nunca le creen su edad. Foto: @donnaderrico.

En 2018, Donna fue vinculada sentimentalmente con DJ Friese después de ser vistos disfrutando de una noche juntos. La pareja había estado "saliendo en silencio" durante meses después de conocerse a través de un amigo mutuo. Donna también estuvo casada con el músico de rock Nikki Sixx durante 11 años, pero se separaron en 2007. Ambos tienen una hija, Frankie, mientras que Donna también tiene un hijo, Rhyan, que nació en 1993.

El año pasado sus haters le dijeron que era demasiado grande para posar con poca ropa y ella los dejó con la boca cerrada. Foto: @donnaderrico.

Tiene OnlyFans

Además de sus apariciones en OnlyFans, Donna también ha compartido sus pensamientos sobre la plataforma. Según ella, OnlyFans es una plataforma libre de "censura, intimidación y haters" que le permite publicar todo lo que desee, excepto "su hoo-ha". Los suscriptores de Donna pueden esperar ver en su cuenta modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, fotos y vídeos nuevos y antiguos, y cualquier otra cosa que decida compartir.

Desde el año pasado su popularidad creció en redes. Foto: @donnaderrico.

SIGUE LEYENDO...

Lourdes Munguía se enfunda en crop top y chamarra de mezclilla que la convierten en la reina del demin

La esposa de Marco Antonio Solís eleva la temperatura con Cat suit y escote